Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублейИзвестия вчера в 20:20

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей. Стоимость холодного супа за год выросла на 9%, рассчитали «Известия».
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Налоги и ЖКХ: Экономисты объяснили цену окрошки, взлетевшую до 400 рублей за порцию

Царьград10:18

Цена окрошки выросла в России

News.ruвчера в 21:03

В Союзе потребителей назвали ключевую причину подорожания окрошки

РЕН ТВ08:18

Названа причина подорожания окрошки

Известия07:50

Союз потребителей назвал причину подорожания окрошки

Национальная служба новостей06:28

Стоимость окрошки выросла на 9%

Телеканал 360°02:33

В Союзе потребителей назвали рост цен на окрошку сезонным

Life.ru09:22
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Происшествия

В Ярославле огласят приговор за жестокое избиение в учреждении ФСИН

Напомним, инспекторы отдела режима СИЗО-1 Ярославля Спартак Любовских и Александр Бурцев стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Обновлено в 04:37
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 07:37
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании

Представители правоохранительных органов Ярославля проводят эвакуацию людей из зданий вокзалов, аэропорта и торговых центров города после сообщений о якобы минировании объектов, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 09:41
Авто

Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в РФ

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Здоровье

СМИ сообщают о дефиците инсулина в Курганской области

В пресс-службе губернатора Курганской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что информация, появившаяся на ряде СМИ об отсутствии либо дефиците инсулина для детей, больных сахарным диабетом второго типа, не верна.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Убийца нижегородского журналиста Дениса Суворова осужден на 9,5 лет

Обновлено в 10:18
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Общество

Правила выплаты детских пособий в России изменились

В России вступили в силу новые правила получения детских пособий, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:40
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Гаджеты

Раскрыты возможности iPhone нового поколения

Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов рассказал о последних съемочных днях Любови Полищук

Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Наука

Российские ученые впервые превратили золото в «двумерный» материал

Исследователи из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически «плоскую» двумерную структуру.
Обновлено в 09:44
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Обновлено в 05:34
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне

Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 00:00
Общество

Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.
Обновлено в 10:59
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Александра Головина заметили с новой пассией на Крайнем Севере

Оказалось, молодые люди снимаются вместе в новом фильме «Буран» Свердловской киностудии.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

СК заявил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Тела 40 погибших в авиакатастрофе с участием самолета SSJ 100 5 мая в Шереметьево идентифицированы, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Обновлено в 06:44
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