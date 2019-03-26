Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиковLenta.ru 22:56
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян. Соответствующее письмо направило в правительство Минэнерго, сообщают «Известия».
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Эксперты ставят под сомнение необходимость системы, тем более что ее внедрение приведет к росту платежей россиян на 5–10%.Известия17:01
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Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Политика
Пентагон выделит $1 млрд на строительство стены на юге США
Обновлено в 23:29
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес
Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Космос
В недрах Марса находится что-то невероятно твердое: зонд InSight столкнулся с аномальной преградой
Исследовательский зонд InSight прибыл на Марс в ноябре 2018 года.
Обновлено в 21:51
Общество
Здание мэрии эвакуировали из-за беспорядков в Ле-Мане
Во французском городе Ле-Ман эвакуировали здание мэрии в связи с беспорядками ярмарочных торговцев и поставщиков.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене
Обновлено в 13:20
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.
Обновлено в 16:03
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика
Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами
Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено в 17:22
Общество
Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта
Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Игры
Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls
Обновлено в 10:54
Технологии
Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай
Обновлено в 07:55
Энергетика
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США
В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено в 10:56
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Российские военные самолеты прибыли в Венесуэлу
Ранее СМИ сообщали о том, что в Венесуэлу прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с 99 российскими военнослужащими на борту.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал про войну Украины с «царством Армагеддона»
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал на пресс-конференции про то, как СБУ руководила информационной кампанией по очернению и демонизации России, сообщает tvzvezda.
Обновлено в 10:35
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Технологии
Huawei сыграет в России
Компания планирует запустить в России музыкальный сервис Huawei Music, который будет конкурировать с Google Play, Apple Music и «Яндекс.Музыкой».
Обновлено в 18:17
Политика
Андрей Мамыкин, депутат Европарламента: о «советской оккупации», гробах и весеннем обострении
Видимо, четкие и конкретные объяснения г-на Мамыкина по данному вопросу возбудили актера и он, забыв о прибалтийской сдержанности, стал «брызгать слюной» и, простите, орать, что «г-н Мамыкин ходит с гробом по столице Латвии!»
Обновлено в 04:54
Общество
Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено в 21:21
Хоккей
«Флорида» проиграла «Торонто», Дадонов набрал два очка
Форвард «Флориды» Евгений Дадонов стал автором двух результативных передач. Российский хоккеист в 76 матчах набрал 63 (25+38) очка.
Обновлено в 21:45
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46