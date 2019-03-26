Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиковLenta.ru 22:56

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян. Соответствующее письмо направило в правительство Минэнерго, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета

Эксперты ставят под сомнение необходимость системы, тем более что ее внедрение приведет к росту платежей россиян на 5–10%.
Известия17:01

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СМИ назвали стоимость перехода россиян на «умные» счетчики газа

РБК22:56

В Минэнерго подсчитали, на сколько подорожает газ после внедрения системы учета

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Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Известия18:52

«Известия»: переход россиян на интеллектуальные счетчики может обойтись в 385 млрд рублей

ТАСС18:50

СМИ назвали стоимость создания интеллектуальной системы учета газа в России

РИА Новости18:29

Минэнерго назвало цену перехода россиян на новые счётчики газа

News.ru19:01

Минэнерго против монополии Игоря Ротенберга

Ведомости17:05
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
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Политика

Пентагон выделит $1 млрд на строительство стены на юге США

Обновлено в 23:29
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Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
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Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес

Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой

Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Космос

В недрах Марса находится что-то невероятно твердое: зонд InSight столкнулся с аномальной преградой

Исследовательский зонд InSight прибыл на Марс в ноябре 2018 года.
Обновлено в 21:51
Общество

Здание мэрии эвакуировали из-за беспорядков в Ле-Мане

Во французском городе Ле-Ман эвакуировали здание мэрии в связи с беспорядками ярмарочных торговцев и поставщиков.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене

Обновлено в 13:20
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Происшествия

Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.
Обновлено в 16:03
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика

Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами

Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено в 17:22
Общество

Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта

Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Транспорт

На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей

Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Обновлено в 12:51
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено в 10:54
Технологии

Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай

Обновлено в 07:55
Энергетика

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США

В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено в 10:56
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Российские военные самолеты прибыли в Венесуэлу

Ранее СМИ сообщали о том, что в Венесуэлу прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с 99 российскими военнослужащими на борту.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ рассказал про войну Украины с «царством Армагеддона»

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал на пресс-конференции про то, как СБУ руководила информационной кампанией по очернению и демонизации России, сообщает tvzvezda.
Обновлено в 10:35
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Технологии

Huawei сыграет в России

Компания планирует запустить в России музыкальный сервис Huawei Music, который будет конкурировать с Google Play, Apple Music и «Яндекс.Музыкой».
Обновлено в 18:17
Политика

Андрей Мамыкин, депутат Европарламента: о «советской оккупации», гробах и весеннем обострении

Видимо, четкие и конкретные объяснения г-на Мамыкина по данному вопросу возбудили актера и он, забыв о прибалтийской сдержанности, стал «брызгать слюной» и, простите, орать, что «г-н Мамыкин ходит с гробом по столице Латвии!»
Обновлено в 04:54
Общество

Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати

Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено в 21:21
Хоккей

«Флорида» проиграла «Торонто», Дадонов набрал два очка

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов стал автором двух результативных передач. Российский хоккеист в 76 матчах набрал 63 (25+38) очка.
Обновлено в 21:45
Политика

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
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