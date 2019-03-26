Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиковLenta.ru 22:56

Эксперты ставят под сомнение необходимость системы, тем более что ее внедрение приведет к росту платежей россиян на 5–10%.

с чего всё началось

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