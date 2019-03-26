Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиковLenta.ru вчера в 22:56

Документ предусматривает оснащение к 1 января 2022 года всех российских домов и квартир умными счетчиками, которыми энергетики смогут управлять дистанционно. По данным Россетей, пока интеллектуальная система учета электроэнергии установлена примерно у 10% потребителей.

с чего всё началось

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян. Соответствующее письмо направило в правительство Минэнерго, сообщают «Известия».

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