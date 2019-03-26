Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиковLenta.ru вчера в 22:56

Эксперты ставят под сомнение необходимость системы, тем более что ее внедрение приведет к росту платежей россиян на 5–10%.

с чего всё началось

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян. Соответствующее письмо направило в правительство Минэнерго, сообщают «Известия».

Происшествия Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.

Политика Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.

Политика Судьбу российских губернаторов после отставки изучили Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.

Политика Электроснабжение Венесуэлы восстановлено Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном Последние недели Воля погружен в работу. Накануне он отработал съемочный день на шоу Comedy Club, а затем отправился в гастрольный тур.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").

Общество В конце недели Москву накроет мощная волна тепла Мощная волна тепла накроет Москву в конце недели, сообщается на сайте Центра погоды «Фобос».

Транспорт РЖД может запустить «Ласточку» из Новосибирска в Томск РЖД может запустить поезда «Ласточка» из Новосибирска по пяти маршрутам в 2020-2021 годах.

Транспорт Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.

Шоу-бизнес Павел Майков увел жену у своего лучшего друга Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

Армия и оружие Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57 Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.

Происшествия Скорая помощь загорелась на трассе Очевидцы засняли машину скорой помощи, охваченную огромным пламенем. Автомобиль стоит на обочине на трассе в Дальнегорском районе.

Политика Конгресс потребовал от генпрокурора США передать полный доклад Мюллера "Вашего четырехстраничного письма, где перечислены выводы спецпрокурора, недостаточно Конгрессу для того, чтобы выполнять свою критически важную работу в качестве равнозначной ветви власти", - говорится в письме конгрессменов.

Экономика Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублей Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.

Политика Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Наука Эффект Бенджамина Франклина В автобиографии Бенджамина Франклина (1706–1790) содержится поучительный рассказ о занятном случае, демонстрирующем, как будущий отец-основатель Соединенных Штатов Америки добивался расположения окружающих.

Здоровье Соцсети: «Скорая» перестала возить рожениц в Кировский роддом Кемерова Кировский роддом продолжает работать и оказывает медицинскую помощь всем, кто к ним обращается.

Хоккей «Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Происшествия На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6 Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 86 километрах к югу от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Политика Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

Армия и оружие Российские военные высадились в Венесуэле Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.