Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиковLenta.ru вчера в 22:56

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян. Соответствующее письмо направило в правительство Минэнерго, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета

Эксперты ставят под сомнение необходимость системы, тем более что ее внедрение приведет к росту платежей россиян на 5–10%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ назвали стоимость перехода россиян на «умные» счетчики газа

РБКвчера в 22:56

В Минэнерго подсчитали, на сколько подорожает газ после внедрения системы учета

URA.Ruвчера в 20:32

Минэнерго против монополии Игоря Ротенберга

Ведомостивчера в 17:05

«Известия»: переход россиян на интеллектуальные счетчики может обойтись в 385 млрд рублей

ТАССвчера в 18:50

СМИ назвали стоимость создания интеллектуальной системы учета газа в России

РИА Новостивчера в 18:29

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Известиявчера в 18:52

Минэнерго назвало цену перехода россиян на новые счётчики газа

News.ruвчера в 19:01
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Происшествия

Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:42
Политика

Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом

Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном

Последние недели Воля погружен в работу. Накануне он отработал съемочный день на шоу Comedy Club, а затем отправился в гастрольный тур.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено вчера в 09:41
Общество

В конце недели Москву накроет мощная волна тепла

Мощная волна тепла накроет Москву в конце недели, сообщается на сайте Центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 15:00
Транспорт

РЖД может запустить «Ласточку» из Новосибирска в Томск

РЖД может запустить поезда «Ласточка» из Новосибирска по пяти маршрутам в 2020-2021 годах.
Обновлено вчера в 23:36
Транспорт

Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Павел Майков увел жену у своего лучшего друга

Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено вчера в 15:15
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие

Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Скорая помощь загорелась на трассе

Очевидцы засняли машину скорой помощи, охваченную огромным пламенем. Автомобиль стоит на обочине на трассе в Дальнегорском районе.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Конгресс потребовал от генпрокурора США передать полный доклад Мюллера

"Вашего четырехстраничного письма, где перечислены выводы спецпрокурора, недостаточно Конгрессу для того, чтобы выполнять свою критически важную работу в качестве равнозначной ветви власти", - говорится в письме конгрессменов.
Обновлено вчера в 22:27
Экономика

Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублей

Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:20
Наука

Эффект Бенджамина Франклина

В автобиографии Бенджамина Франклина (1706–1790) содержится поучительный рассказ о занятном случае, демонстрирующем, как будущий отец-основатель Соединенных Штатов Америки добивался расположения окружающих.
Обновлено вчера в 14:53
Здоровье

Соцсети: «Скорая» перестала возить рожениц в Кировский роддом Кемерова

Кировский роддом продолжает работать и оказывает медицинскую помощь всем, кто к ним обращается.
Обновлено в 00:24
Политика

Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины

Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 21:25
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 86 километрах к югу от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
Обновлено в 00:49
Политика

Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов

Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие

Российские военные высадились в Венесуэле

Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.
Обновлено 24 марта в 12:09
Авто

Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар

Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.
Обновлено вчера в 15:24
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие

ХАМАС объявил о взаимном прекращении огня с Израилем

Обновлено вчера в 16:25
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