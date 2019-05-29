Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 годуГазета.Ru 05:00
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет. К такому выводу пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Свои расчеты они привели на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton "О реальных доходах россиян".
Читать в источнике
Оценить63
Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит.
— Игорь Николаев, композиторКоммерсантъ 01:56
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.РБКвчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко готовится к свадьбе
Обновлено в 07:15
Кино
Видеосервисы выступили против принудительной системы подсчета зрителей
Представители российских онлайн-кинотеатров предположили, что рациональнее использовать альтернативные подходы к сбору и анализу данных, источником которых могут выступать сами правообладатели, получающие от кинотеатров сведения о реализации фильмов.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
Выгонят из «Спартака» без алиментов? В чем обвинили Глушакова
Обновлено в 09:20
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Музыка
Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 16:22
Наука
Jaguar Land Rover представил сенсорный руль-навигатор
Jaguar Land Rover (JLR) представил сенсорный руль-навигатор, способный подсказывать водителям путь по заданному маршруту, не отвлекая их от дороги.
Обновлено в 08:22
Политика
Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии
В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах
48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено в 05:48
Общество
Выпускники школ Удмуртии сдали ЕГЭ по математике
Обновлено в 09:32
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Зеленский вылетел на шахту «Лесная» во Львовской области
Обновлено в 08:47
Здоровье
Изменились правила обязательного медицинского страхования для россиян
С 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 03:48
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика
На Украине открыли дело по факту пропажи серверов
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Экономика
Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России
Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 08:55
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Хоккей
Сборная Финляндии сломала кубок чемпионата мира
Финские хоккеисты, победившие на чемпионате мира в Словении, повредили кубок чемпионов.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд из-за высказываний по Brexit
Экс-глава министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Борис Джонсон вызван в суд из-за своих высказываний в преддверии референдума по Brexit в 2016 году.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский выложил у себя в инстаграме селфи с шаурмой и рекомендовал политикам не пренебрегать этим блюдом.
Обновлено в 08:58
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Спорт
Исинбаева назвала Загитову своей любимой фигуристкой
Обновлено в 07:39
Политика
Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области
Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47