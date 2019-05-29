Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 годуГазета.Ru 05:00

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

с чего всё началось

Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет. К такому выводу пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Свои расчеты они привели на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton "О реальных доходах россиян".

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

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