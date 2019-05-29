Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 годуГазета.Ru 01:57

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. По их словам, на сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы у жителей страны увеличивались реальные доходы.
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Игорь Николаев
Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит.
— Игорь Николаев, композиторКоммерсантъ 01:56
с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали падение реальных доходов россиян в 2019 году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
РБКвчера в 17:01

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Реальные доходы россиян будут падать шестой год подряд

URA.Ruвчера в 23:25

Реальные доходы россиян в этом году, вопреки ожиданиям правительства, вновь снизятся

Эхо Москвы07:00

Экономисты призвали не ждать роста доходов россиян в 2019 году

Коммерсантъ01:56

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Газета.Ru05:00

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 19:39

Экономисты спрогнозировали падение реальных доходов россиян в 2019 году

РБКвчера в 17:01

Эксперты не ждут роста реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году

Finam.Ruвчера в 06:37
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Президент Украины пообещал оперативно освободить 8 пленных солдат

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Верховной суд Украины принял решение оставить без рассмотрения поданный иск о признании назначения юриста предпринимателя Игоря Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента Украины противоречащим украинскому законодательству.
Обновлено в 12:28
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В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

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Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Происшествия

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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
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На Прохора Шаляпина совершено нападение

Прохор просьбу не выполнил, но и деньги возвращать не стал. Недавно на 35-летнего музыканта было совершено нападение.
Обновлено в 11:00
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Здоровье

В Тульской области заработал новый сервис

В Тульской области заработал новый сервис по предоставлению пациентам доступа к электронным медицинским документам В течение пяти лет все государственные и муниципальные медицинские организации России должны предоставить гражданам доступ к электронным медицинским документам через Единый портал государственных услуг и функций (www.gosuslugi.ru).
Обновлено в 10:46
Экономика

ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Космос

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
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Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие

ЛНР отбила атаку украинской ДРГ

Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено в 13:25
Гаджеты

Intel показала прототип двухэкранного ноутбука

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Происшествия

Охранник открыл стрельбу в самолете премьера Чехии

Полицейский из службы охраны премьера Чехии Андрея Бабиша выстрелил из пистолета в салоне правительственного самолета, на котором политик возвращался в Прагу после визита в Брюссель.
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Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Музыка

Группа Rammstein выпустила новый клип

Группа «Rammstein» выпустила новый клип на композицию из своего последнего альбома.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Фонд защиты национальных ценностей перечислил Бутиной 5 млн рублей

Фонд защиты национальных ценностей перечислил 5 млн руб. в качестве финансовой поддержки для россиянки Марии Бутиной, осужденной в США.
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Футбол

Фанаты «Наполи» попросили Сарри не переходить в «Ювентус»

Болельщики «Наполи» выступили против перехода бывшего главного тренера команды в стан принципиального соперника.
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Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:07
Политика

Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
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В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Происшествия

В США 130 человек пострадали из-за торнадо

По меньшей мере 130 человек пострадали из-за торнадо, обрушившегося на американские штаты Огайо и Индиана.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

На Украине завели уголовное дело после пропажи секретных серверов

Государственное бюро расследований (ГБР) начало следствие после сообщений о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента Украины.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции

Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.
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Космос

Российские космонавты к юбилею Леонова вышли в открытый космос

Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека «Пирс» МКС в открытый космос.
Обновлено в 12:56
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