Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 годуГазета.Ru 01:57
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. По их словам, на сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы у жителей страны увеличивались реальные доходы.
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Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит.
— Игорь Николаев, композиторКоммерсантъ 01:56
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.РБКвчера в 17:01
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