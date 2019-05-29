Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 годуГазета.Ru 01:57
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. По их словам, на сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы у жителей страны увеличивались реальные доходы.
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Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит.
— Игорь Николаев, композиторКоммерсантъ 01:56
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.РБКвчера в 17:01
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Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
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Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни
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Обновлено в 10:26
Авто
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Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.
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Обновлено в 18:44
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Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО
«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
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Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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