Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 годуГазета.Ru 01:57

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. По их словам, на сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы у жителей страны увеличивались реальные доходы.
Читать в источнике
Игорь Николаев
Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит.
— Игорь Николаев, композиторКоммерсантъ 01:56
с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали падение реальных доходов россиян в 2019 году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
РБКвчера в 17:01

Подробнее о событии

Реальные доходы россиян будут падать шестой год подряд

URA.Ruвчера в 23:25

Реальные доходы россиян в этом году, вопреки ожиданиям правительства, вновь снизятся

Эхо Москвы07:00

Экономисты призвали не ждать роста доходов россиян в 2019 году

Коммерсантъ01:56

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Газета.Ru05:00

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 19:39

Экономисты спрогнозировали падение реальных доходов россиян в 2019 году

РБКвчера в 17:01

Эксперты не ждут роста реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году

Finam.Ruвчера в 06:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:40, Ашберн
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол

Жиру открыл счёт в финале Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Происшествия

Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина

Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях

Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.
Обновлено в 10:39
Гаджеты

Huawei анонсирует производительный процессор Kirin 990 в 2020 году

Выход изделия ожидается в 2020 году. В дальнейшем, как сообщается, на смену решению Kirin 990 придёт процессор Kirin 1020.
Обновлено в 08:54
Гаджеты

Инсайдеры подтвердили дизайн Samsung Galaxy Note 10

Обновлено в 10:27
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Политика

Зеленский созывает Совбез Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Казахстане

Обновлено в 01:48
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Политика

Зеленский порекомендовал политикам переходить на шаурму

Обновлено в 10:28
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Футбол

«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу

По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги

Обновлено в 15:17
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль ВМС Украины

В Киеве на судоверфи судостроительного завода «Кузня на Рибальскому» загорелся корабль Военно-морских сил Украины.
Обновлено в 08:05
Игры

Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

Обновлено в 12:11
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Обновлено в 10:08
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

Обновлено в 15:44
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 08:42
Хоккей

Райан О’Райлли: «„Сент-Луис“ найдет ответ и сравняет счет в серии»

Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался перед вторым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (0-1).
Обновлено в 16:20
Политика

Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум

Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.
Обновлено в 07:39
Наука

Назван смертельно опасный для сердца продукт

Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное