Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 годуГазета.Ru 01:57

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

с чего всё началось

Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит.

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. По их словам, на сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы у жителей страны увеличивались реальные доходы.

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

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