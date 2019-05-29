Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 годуГазета.Ru 01:57

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. По их словам, на сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы у жителей страны увеличивались реальные доходы.
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Игорь Николаев
Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит.
— Игорь Николаев, композиторКоммерсантъ 01:56
с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали падение реальных доходов россиян в 2019 году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
РБКвчера в 17:01

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Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Газета.Ru05:00

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 19:39

Экономисты призвали не ждать роста доходов россиян в 2019 году

Коммерсантъ01:56

Реальные доходы россиян будут падать шестой год подряд

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Реальные доходы россиян в этом году, вопреки ожиданиям правительства, вновь снизятся

Эхо Москвы07:00

Экономисты спрогнозировали падение реальных доходов россиян в 2019 году

РБКвчера в 17:01

Эксперты не ждут роста реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году

Finam.Ruвчера в 06:37
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
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Генпрокуратура проверит все школы в России

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В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania

Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.
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Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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Electronic Arts представила расписание трансляций EA Play на 8 июня

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Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.
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Происшествия

Посол РФ обвинил власти Косово в удерживании россиянина после избиения

Частично признанное Косово не дает российскому сотруднику Миссии ООН по этому региону Михаилу Краснощекову воспользоваться медицинскими услугами в Белграде после получения телесных травм.
Обновлено в 13:27
Политика

Госдеп назвал последствия для Турции за покупку С-400

Если Турция завершит покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, США не будут поставлять Анкаре истребители пятого поколения F-35 и прекратят участие турецкой стороны в процессе их производства.
Обновлено в 15:18
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика

Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы

Израильский парламент, проработавший менее двух месяцев, проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы на 17 сентября после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.
Обновлено в 17:20
Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

Грузина Михаила Саакашвили встречают украинским гимном.
Обновлено в 14:47
Политика

Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
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Армия и оружие

В Минобороны оценили темпы сборки первого серийного Су-57

Сегодня, 29 мая в Комсомольске-на-Амуре впервые представили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В массовой аварии на проспекте Народного Ополчения погиб водитель

Днём в среду, 29 мая, на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Обновлено в 12:40
Общество

Уберечь водоёмы от загрязнения

Представители научных и образовательных организаций, которые занимаются изучением водных объектов, из России, Беларуси, Индии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Польши, Финляндии, Эстонии и других стран в течение трёх дней делились опытом и вырабатывали пути решения общих проблем, присущих большинству водоёмов.
Обновлено в 10:56
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Футбол

Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»

Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 09:44
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Политика

Кремль ответил на данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»

«Вы говорите об очень крупном предпринимателе, который всегда действовал и действует в интересах своего бизнеса», — заявил, отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:51
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Общество

МЧС предупредило о сильной жаре в Москве

В Москве 29 мая ожидается сильная жара с максимальной температурой до +31°C, прогнозирует Гидрометцентр России.
Обновлено в 04:47
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.
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Происшествия

В Мексике в ДТП с автобусом и грузовиком погибли не менее 20 человек

Обновлено в 16:48
Происшествия

Пчелы заблокировали мост на российско-эстонской границе

Обновлено в 15:41
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с 34 людьми на борту

Обновлено в 17:21
Армия и оружие

США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях

Обновлено в 10:39
Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено в 04:21
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