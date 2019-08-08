Общество

Россиянам предложили разрешить удаленную работуLenta.ru вчера в 23:39

Официально трудоустроенным сотрудникам предложили разрешить работать удаленно. Об этом «Известиям» рассказали в Минтруде. Соответствующее предложение направили в ведомство представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).
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с чего всё началось

Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома

Штатным сотрудникам предложили разрешить время от времени работать удаленно. С такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Известиявчера в 17:01

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Эксперт рассказал, почему россиянам не нужно разрешение на работу из дома

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Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома

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Временная удаленная работа может появиться в Трудовом кодексе

РЕН ТВ02:37

В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома

RT на русском00:29

Минтруду предложили дать россиянам право иногда работать удаленно

РБКвчера в 22:30

«Известия»: ОНФ рекомендует Минтруду закрепить понятие «временная удаленная работа»

ТАССвчера в 20:58

В Госдуме оценили идею ОНФ разрешить россиянам иногда работать удаленно

РИА Новости03:37
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
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Футболист ливерпульского "Эвертона" Янник Боласье отказался переходить в московский ЦСКА, сообщает "Чемпионат.com".
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Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

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ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
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Ученые подсчитали мировые выбросы СО2 из-за землепользования

Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете, сообщается в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климату (МГЭИК).
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Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
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Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
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Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

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Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
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Финансы

Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд

Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга

Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.
Обновлено в 05:32
Происшествия

МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под Новороссийском

Причиной ДТП экскурсионного автобуса под Новороссийском, по предварительным данным, стали действия водителя, который не справился с управлением, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы

На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
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Российская разведка дала оценку ситуации в Киргизии

Конфликт между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью достиг опасной черты, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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Экономика

Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

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Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина

Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
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В бундестаге признали вклад России в объединение Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
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В недавнем интервью Виктория Боня призналась, что помешана на том, чтобы выглядеть хорошо.
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В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
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В Ачинске разослали ложное сообщение о повторной эвакуации

Жителям Ачинска и Ачинского района случайно повторно отправили смс об эвакуации.
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
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Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
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Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

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