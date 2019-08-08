Штатным сотрудникам предложили разрешить время от времени работать удаленно. С такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).

с чего всё началось

Официально трудоустроенным сотрудникам предложили разрешить работать удаленно. Об этом «Известиям» рассказали в Минтруде. Соответствующее предложение направили в ведомство представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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