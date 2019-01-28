Экономика

Россиянам предложили продать личные данныеLenta.ru 02:09

Предполагается, что граждане смогут предлагать бизнесу свои личные данные за вознаграждение либо не давать согласие на обработку информации и исключить свои данные из оборота. По оценке ФРИИ, доходы граждан от продажи личных данных составят от 15 тысяч до 60 тысяч рублей в год.
Читать в источнике
с чего всё началось

Гражданам предложат заработать на информации о себе

ФРИИ предлагает ввести термин «деперсонализированные данные» и обеспечить их свободное обращение на рынке. Граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах.
Коммерсантъвчера в 18:10

Подробнее о событии

Россиянам предложили продать личные данные

Lenta.ru02:09

Гражданам предложат заработать на информации о себе

Коммерсантъвчера в 18:10

Россиянам предложили продавать свои персональные данные

Телеканал 360°вчера в 22:34

Продать информацию о себе подороже: В России предложили гражданам новый заработок

Царьградвчера в 22:01

В России гражданам могут разрешить продажу своих персональных данных

Говорит Москва00:24

Россиянам предложат заработать на продаже своих данных

URA.Ruвчера в 20:17

«Коммерсантъ» узнал о проекте ФРИИ по продаже персональных данных

РБК01:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в краже картины Куинджи задержан

Обновлено в 00:07
Общество

Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Tesla выпустит новую систему безопасности

Выпуск новой системы автомобильной безопасности под названием "Sentry Mode" планируется наладить в ближайшее время на автомобилях Tesla Model S, Model X и Model 3.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Обновлено вчера в 21:40
Авто

Назван топ-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук

Эксперты подготовили список из пяти самых дорогостоящих в ремонте автомобилей, представленных на вторичном рынке России.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Названы причины пожара на танкерах в Керченском проливе

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

В Бразилии количество жертв прорыва дамбы выросло до 11 человек

Количество жертв прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии увеличилось до 11 человек, сообщило издание Globo со ссылкой на данные пожарных служб.
Обновлено 26 января в 12:59
Общество

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада

Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.
Обновлено в 01:58
Экономика

Акции «РусАла» выросли на 5% после снятия санкций

Акции "РусАла" растут в понедельник на торгах в Гонконге почти на 5% после сообщения Минфина США о снятии санкций с компании.
Обновлено в 00:01
Интернет

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Транспорт

Москвичей попросили не садиться за руль из-за уборки снега

В Москве водителей попросили отказаться от использования личного транспорта на протяжении всего дня 28 января.
Обновлено в 02:02
Кино

Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США

Обновлено вчера в 22:40
Транспорт

Дороги около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят

Как говорится в сообщении, через Ульяновский лесопарк к жилым массивам будет проложена велопешеходная дорога протяженностью 3,1 км. Напомним, что запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы планируется к маю, технический запуск участка состоялся в начале января.
Обновлено в 00:20
Авто

В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Российские дилеры KIA начали продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) третьего поколения.
Обновлено в 00:21
Гаджеты

Samsung создаст экологически чистые упаковки для своих гаджетов

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что LG продемонстрировала телевизор, который можно убрать с глаз долой.
Обновлено вчера в 17:52
Авто

Nissan поднял цены на свои кроссоверы в России

Обновленный кроссовер Nissan Terrano, появившийся у дилеров марки только в ноябре прошлого года, подорожал на 41-61 тыс. рублей и теперь доступен к покупке по цене от 1,02 млн рублей, а модель 2018 года прибавила в цене 17-22 тыс. рублей и ее стоимость начинается с отметки в 997 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:56
Общество

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в выходные

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в минувшие выходные 26-27 января, сообщил ТАСС замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
Обновлено в 01:48
Единоборства

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Обновлено 26 января в 23:38
Происшествия

В регионах Сибири проверяют звонки о минировании школ и больниц

Экстренные службы Хакасии, Кемеровской и Новосибирской областей проверяют информацию о минировании школ, больниц и административных зданий, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 22:02
Политика

В Раде назвали МВФ «захватнической организацией»

Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) является «захватнической организацией».
Обновлено вчера в 18:57
Авто

Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено вчера в 03:35
Экономика

Первый брус комом: «деревянная» ипотека оказалась невостребованной

Итоги первого года «деревянной» ипотеки — программы субсидирования кредитной ставки на покупку деревянных домов — не оправдали ожиданий правительства.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

В Перми обрушились перекрытия в жилой многоэтажке

В Перми в жилом многоэтажном доме рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей, жильцов эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 06:51
Общество

Потребительская корзина может подорожать на 30%

Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 23:56
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:15
Общество

3D-фасад в стиле оригами украсит спорткомплекс в «новой Москве»

В поселении Марушкинское в ТиНАО появится трехэтажный ледовый дворец в архитектурном стиле оригами.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Харькове загорелся торговый центр

Пожар вспыхнул в здании торгового центра в Харькове, спасатели локализовали его на площади 360 квадратных метров, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 01:24
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Отказ от туалетной бумаги положительным образом скажется на окружающей среде, говорится в статье журналистки Лары Тиде, опубликованной в немецком издании Jetzt.
Обновлено вчера в 07:13
Главное