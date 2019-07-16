ЖКХ
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новомуИзвестия 03:51
Правительство РФ изучает новый способ расчета тарифов на вывоз мусора — по числу баков на контейнерной площадке.
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с чего всё началось
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.ТАСС01:06
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