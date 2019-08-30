Экономика
REGNUMВ Роскачестве назвали минимальную стоимость хорошего вина
Как сообщало ИА REGNUM, кубанское красное вино, изготовленное из российского винограда, заметно превосходит по качеству вино из импортного виноматериала, произведенное в России, при той же стоимости. Об этом говорится в рекомендациях Роскачества по выбору красных вин.
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с чего всё началось
Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ", - сообщил Лоевский.РИА Новостивчера в 20:47
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Политика
Путин встретится с врио губернатора Забайкальского края Осиповым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
Политическая Экспертиза вчера в 05:49
Происшествия
В Якутии совершил вынужденную посадку самолет Ан-2
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«Локомотив» оказался в группе D. Команда Юрия Семина начнет выступления в Лиге чемпионов 18 сентября гостевым матчем с «Байером».
Матч ТВ вчера в 16:54
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Футбол
Хердур Магнуссон: «Жду сентября и продолжения рубки уже осенью»
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью «СЭ» назвал причины отсутствия стабильности у команды на старте сезона.
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Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
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Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
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РИА Новости вчера в 08:55
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ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета вчера в 11:26
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В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет
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Версию гибели 16-летней россиянки рассказали в турецкой клинике
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МВФ разрешил Китаю ослаблять юань
Сегодня, 30 августа 2019 года, стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) разрешил Китаю ослаблять национальную валюту в качестве ответа на решение США повысить пошлины на импорт до 25%.
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Россия – Культура 28 августа в 08:25