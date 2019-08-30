Экономика
ИзвестияРоссиянам посоветовали не считать цену вина показателем его качества
Замглавы Роскачества Илья Лоевский заявил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества. Об этом он рассказал в интервью агентству «РИА Новости» в пятницу, 30 августа.
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с чего всё началось
Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ", - сообщил Лоевский.РИА Новостивчера в 20:47
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Роскачество советует потребителям не определять качество вина по его стоимости
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