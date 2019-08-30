Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ", - сообщил Лоевский.

с чего всё началось

Замглавы Роскачества Илья Лоевский заявил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества. Об этом он рассказал в интервью агентству «РИА Новости» в пятницу, 30 августа.

Россиянам посоветовали не считать цену вина показателем его качества

Футбол Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.

Интернет Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета В категории «Детям» клиенты Yota смогут получить безлимитный доступ к YouTube детям, а также ivi для детей, «Мульт» и сайту «Учи.ру».

Армия и оружие Трамп назвал следующей областью военных действий космос Американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

Технологии Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.

Политика В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.

Общество Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.

Армия и оружие Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр» Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Политика Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах, передает ТАСС.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Общество Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.

Авто Названы самые популярные седаны в В Москве за 7 месяцев 2019 года За 7 месяцев 2019 года в российской столице было продано 34,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «седан», что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

Происшествия В лесу под Санкт-Петербургом нашли пропавшую девочку Потерявшийся в лесу Тосненского района ребенок найден. Шестилетнюю девочку обнаружили у деревни Трубников Бор.

Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

Происшествия Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.

Космос Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.