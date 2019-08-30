Экономика
ИзвестияРоссиянам посоветовали не считать цену вина показателем его качества
Замглавы Роскачества Илья Лоевский заявил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества. Об этом он рассказал в интервью агентству «РИА Новости» в пятницу, 30 августа.
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с чего всё началось
Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ", - сообщил Лоевский.РИА Новостивчера в 20:47
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Роскачество советует потребителям не определять качество вина по его стоимости
Невские Новостивчера в 23:14
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Авто
Scania поставила новые мусоровозы на Кавказ
Разумеется, все машины уже с кабинами нового поколения, а их двигатели отвечают экологическим нормам Евро-5.
Авторевю вчера в 16:14
Гаджеты
Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone
Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY вчера в 13:24
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Экономика
На ликвидацию паводков в Иркутской области выделят 800 млн рублей
На ликвидацию паводков в Иркутской области выделят 800 млн рублей Правительство России выделит около 800 миллионов рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, а также сельхозпроизводителей.
Русский дедлайн вчера в 10:36
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
РБК вчера в 23:46
Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Самолет «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает в пятницу, 30 августа, Е1.RU.
Известия вчера в 23:52
Армия и оружие
Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил западным партнерам в Совбезе, критикующим действия Москвы и Дамаска в Идлибе, что спасти террористов им не удастся.
РИА Новости вчера в 14:53
Происшествия
Американка не заметила, как угнали машину, в которой она спала
Пожилая жительница американского штата Нью-Джерси уснула в автомобиле и не заметила, как его угнали, сообщает местный телеканал WPVI.
РИА Новости вчера в 19:44
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Армия и оружие
Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии состоится в начале сентября
Операция по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии назначена на начало сентября.
Российская газета вчера в 22:40
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Хоккей
Московское «Динамо» обменяло защитника Сергиенко в «Трактор»
Чемпионат вчера в 11:50
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество
Депутат предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
Известия вчера в 23:45
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Наука
Российские ученые создали новые схемы для нейроэлектроники и нейроинтерфейсов
Ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) предложили новые схемы нейроморфных устройств, которые построены по принципу взаимодействия нейронов в живом организме.
ТАСС вчера в 05:18
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
РБК 00:00
Финансы
Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла
В России увеличилась просроченная задолженность по кредитам среди физических лиц.
Вести.Ru 00:02
Экономика
Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
BFM.ru вчера в 22:11
Происшествия
Грузовик въехал в частный дом в Новосибирске: три человека пострадали
В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.
АиФ Новосибирск вчера в 23:16
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 28 августа в 06:24
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов
Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика".
Российская газета вчера в 13:01
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском 28 августа в 18:13
Фигурное катание
Скончалась мать работающего с Тутберидзе хореографа
Газета.Ru вчера в 18:20
Политика
Назначен новый министр обороны Украины
На Украине назначили нового министра обороны страны. Им стал внештатный советник президента Андрей Загороднюк.
ТК Звезда вчера в 12:35
Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Известия вчера в 18:03