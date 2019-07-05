Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГОLenta.ru 02:11
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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с чего всё началось
Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).Коммерсантъвчера в 15:43
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Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
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Политика
Большинство россиян одобряют деятельность Путина
Выяснилось, что 68 % россиян с одобрением относятся к деятельности Путина. Не одобряют работу главы государства всего 31 % респондентов.
Обновлено в 04:05
Политика
Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с рабочей поездкой
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Политика
Песков прокомментировал дискуссию по теме допустимой обороны
Вопрос по проблематике допустимой обороны граждан находится в плоскости общественной дискуссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:43
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Попов же был членом МОК с 2000 по 2016 год, а в настоящий момент находится в организации в статусе почетного члена без права голоса.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе
Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 05:58
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Туанзебе
«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с защитником Акселем Туанзебе.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Больному раком Борису Корчевникову сделали трепанацию черепа
В эфире последнего выпуска своей передачи «Судьба человека», героем которого стал музыкант Кирилл Андреев, Борис рассказал, что однажды даже перенес трепанацию черепа.
Обновлено в 08:02
Политика
Госкино Украины потребовало у Зеленского запретить сериал «Сваты»
Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко записал президенту страны Владимиру Зеленскому видеообращение, в котором потребовал запретить показ сериала "Сваты" на телеканале "1+1", передает ТАСС.
Обновлено в 07:00
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Проект о ратификации Парижского соглашения по климату внесут в кабмин
Вице-премьер Алексей Гордеев дал Минприроды РФ соответствующее поручение Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минприроды РФ внести в правительство проект закона "О ратификации Парижского соглашения по климату", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гордеева.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Назван срок увеличения лимита скорости на дорогах России
Обновлено в 03:07
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
При взрыве автомобиля в Турции погибли три человека
Обновлено в 07:33
Общество
Телефоны в школах хотят запретить
В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49