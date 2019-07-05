Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГОLenta.ru 02:11
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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с чего всё началось
Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).Коммерсантъвчера в 15:43
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Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Футбол
Лукас Васкес может перейти в «Арсенал» за € 35 млн
Лондонский «Арсенал» ведёт трансферные переговоры с мадридским «Реалом» по переходу полузащитника испанской команды Лукаса Васкеса, сообщает AS.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей
Причиной расставания оказалось банальное равнодушие друг к другу. По словам Лолиты, лучше мирно расстаться, нежели выяснять отношения.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Политика
Медведев призвал единороссов не уходить с головой в «матрицу»
Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал единороссов не уходить с головой в "матрицу" и при использовании цифровых технологий не забывать о личном общении с людьми.
Обновлено в 09:04
Футбол
В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова»
Ранее «желто-синие» пожаловались на команду из Песчанокопского в РФС. В футбольном клубе «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова».
Обновлено в 04:49
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» Оньекуру
22-летний Оньекуру перешел в «Эвертон» в 2017 году.
Обновлено в 05:47
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления
Обновлено в 06:13
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В ДНР за неделю из-за обстрелов погибли семь человек
Семь человек погибли, еще семеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский снова отправился в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
Apple выплатила штраф Samsung из-за низкого спроса на iPhone
На днях стало известно, что Samsung требует с Apple выплату штрафа за то, что заказы на OLED-дисплеи для iPhone оказались ниже ожидаемого уровня.
Обновлено в 09:42
Театры
Мединский уволил директора театра имени Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Политика
Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 04:50
Общество
Власти Москвы пообещали не заваривать мусоропроводы в многоэтажках
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи созрели для раздельного сбора мусора, и эта система заработает по всей территории города с 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Обновлено в 09:08
Культура
Британский журналист обнаружил архивное видео с Бэнкси
The forehead and eyebrows look very similar so I'm going to go out on a limb here and say this confirms that Banksy is Robert del Naja out of Massive Attack.https: / / t.co / nNarJiqEID pic.twitter.com / TiSbb9eI7g — Richard Rees Jones (@ viennesewaltzer) 4 июля 2019 г. Бэнкси — самый таинственный из уличных художников.
Обновлено в 07:23
Футбол
«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России
Санкт-петербургский «Зенит» отправился в Москву на матч Олимп-Суперкубок России, где сыграет с «Локомотивом».
Обновлено в 09:37
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Политика
Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17
Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол
«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»
Обновлено в 07:40
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит жилой дом
Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 09:03
Политика
В команде Зеленского произошел конфликт
У нового главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова произошел конфликт с окружением главы администрации президента республики Андрея Богдана.
Обновлено в 09:57