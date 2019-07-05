Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГОLenta.ru 02:11

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).
Коммерсантъвчера в 15:43

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Полисы ОСАГО обещают сделать дешевле. Но не для всех

Царьград01:30

В России подорожает автостраховка

URA.Ru00:22

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Lenta.ru02:11

В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт

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В России анонсировали значительное повышение стоимости полисов ОСАГО

БИЗНЕС Online00:39

ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Коммерсантъвчера в 15:43

Эксперт: рост лимита за вред жизни в ОСАГО до 2 млн рублей увеличит цену за полис на 15%

ТАССвчера в 11:45
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Экономика

«Распадская» выкупила 20,4 млн акций в рамках программы buyback

"Распадская" в рамках объявленной ранее программы buyback приобрела 20,41 млн собственных голосующих акций, что соответствуют 2,9% от уставного капитала компании, следует из сообщения угольной компании.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани

В Казани задержали кассира одного из отделений банка в Башкирии, которая подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено вчера в 15:54
Хоккей

Украино-канадский игрок «Сент-Луиса» напоил деда из Кубка Стэнли

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко привез завоеванный трофей Кубка Стэнли в канадский Сент-Альберт.
Обновлено в 02:06
Общество

Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Политика

В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки

Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено 03 июля в 23:49
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.
Обновлено в 02:27
Общество

Россиянам показали новые поезда без боковых полок

В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие

Генерал ВСУ рассказал об обстановке возле Станицы Луганской

После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра.
Обновлено в 02:24
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено вчера в 09:05
Спорт

Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Обновлено вчера в 10:53
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

Обновлено вчера в 15:36
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

Суд в Польше рассмотрит дело сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы рассмотрит 10 июля дело об экстрадиции в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал трех своих дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 09:10
Авто

Электромобили и самокаты оснастят звуками «КамАЗа»

Обновлено в 02:31
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в разные колонии

4 июля 28-летнего Александра Кокорина и 30-летнего Павла Мамаева этапировали в колонии.
Обновлено вчера в 08:47
Общество

В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников

Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».
Обновлено в 01:26
Политика

Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений

Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье

«Это мой единственный шанс». Ученый разрабатывает препарат от своей болезни

Даже гордость испытала, что российские ученые это сделали.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Погибшие подводники «Лошарика» предотвратили страшную катастрофу

Погибшие подводники автоматической глубоководной станции «Лошарик» (Losharik) предотвратили страшную катастрофу.
Обновлено в 00:57
Здоровье

В Воронежской области зафиксировали резкий рост смертности от рака

В Воронежской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличен рост заболеваний на 1,2%, а в 2019 за первый квартал — на 20%.
Обновлено в 00:10
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Мужчина показал на видео странное существо с щупальцами и крыльями

Житель Индонезии показал на видео странное существо, которое ползало у него в доме по потолку, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:23
Политика

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Космос

ФИАН: космический телескоп «Спектр-М» имеет самые актуальные научные задачи

Российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") поставлены самые актуальные научные задачи, которые позволят создать новые технологии для всего мира, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено вчера в 20:11
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
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