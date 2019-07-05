Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГОLenta.ru 02:11

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
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Обновлено в 01:13
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Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина этапировали в колонию. Об этом сообщает "РИА Новости".
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Экономика

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В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
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На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
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Космос

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X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» откроют совместное предприятие

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Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

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«Ведомости» ознакомились с копией законопроекта Минэнерго, обновленная версия документа разослана участникам общественного обсуждения.
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Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот.
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Гардеробщицу Верховной рады жестоко изнасиловали и убили

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