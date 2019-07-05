Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).

с чего всё началось

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.

Общество Из челябинской мэрии уволили чиновника, отвечавшего за снос киосков Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова отправила в отставку директора МКУ «Городская среда» Сергея Шумакова.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Происшествия Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общество Собянин: благоустройство Москвы дает толчок для привлечения инвестиций Вложения в благоустройство Москвы дают толчок для привлечения инвестиций в город, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Политика Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.

Авто Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer По данным Autocar, компания Mitsubishi новый «Лансер» создаст на тележке нового Megane, а для Lancer Evolution будут использовать Megane R.S. Между тем, дизайнер портала «Колёса» решил показать, как может выглядеть модель.

Экономика Равенство прав заемщиков по коллективным и индивидуальным договорам страхования должно быть закреплено законодательно - Чистюхин По мнению ВС РФ, страхователи, защищенные коллективными договорами, имеют полное право использовать "период охлаждения", установленный регулятором, во время которого без финансовых потерь клиент может расторгнуть заключенный договор страхования жизни.

Происшествия В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.

Экономика Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.

Экономика «Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в Петербурге «Татнефть» отметила, что северо-западный регион, где сосредоточен розничный бизнес Neste, является приоритетным для компании, а покупка отвечает стратегии довести до 50% продажи производимого топлива на внутреннем рынке.

Происшествия Самолет до Тюмени задержан в Салехарде Из-за технической неисправности Airbus 320 авиакомпании «Ямал» не смог вовремя вылететь из аэропорта Салехарда в Тюмень.

Общество Омские полицейские начнут штрафовать бары и шумные компании Омской полиции передали разрешили штрафовать горожан за шумные вечеринки, попрошайничество и граффити на стенах зданий.

Спорт МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых были Попов и Бубка.

Армия и оружие Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.

Политика В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.

Общество Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.

Армия и оружие ВСУ разбирают фортификации у Станицы Луганской Украинские вооруженные формирования начали разбирать фортификационные сооружения в районе Станицы Луганской.

Общество Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».

Происшествия В Петербурге пара выпала из окна во время секса В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.

Футбол Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.

Футбол В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова» Ранее «желто-синие» пожаловались на команду из Песчанокопского в РФС. В футбольном клубе «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова».