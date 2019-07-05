Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГОLenta.ru 02:11
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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с чего всё началось
Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).Коммерсантъвчера в 15:43
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Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Футбол
Ибрагимович отличился дублем и принес «Гэлакси» победу
В очередном матче регулярного чемпионата против "Торонто" шведский форвард отличился два раза - на 76-й и 89-й минутах.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Общество
В России представили концепт новых плацкартных вагонов
В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Армия и оружие
Названа дата погрузки С-400 для отправки в Турцию
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
Как говорится в отчете организации, за первые 6 месяцев текущего года реализация легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране сократились на 2,4% до 828 750 единиц.
Обновлено в 02:05
Теннис
Серена Уильямс прошла в третий круг Уимблдона
Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Словении Каей Юван во втором круге Уимблдона.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Путин рассказал о наставлении от папы Римского
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
Рэпер Александр Тарасов, знакомый фанатам под псевдонимом T-killah, женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 01:21
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Футбол
Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено вчера в 14:14
Технологии
YouTube начал блокировать ролики, обучающие хакеров
Другие ролики на канале YouTube заблокировал. Объяснено это было новыми правилами.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры
Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Тихоокеанский флот почтил память моряков, погибших в Баренцевом море
Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот.
Обновлено в 02:20
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Политика
«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений
«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Половина россиянок поддержали сокращение списка «неженских» профессий
Из опрошенных мужчин 43 процента одобрили сокращение списка «неженских» профессий, 34 процента выступили против.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
Лукас Васкес может перейти в «Арсенал» за € 35 млн
Лондонский «Арсенал» ведёт трансферные переговоры с мадридским «Реалом» по переходу полузащитника испанской команды Лукаса Васкеса, сообщает AS.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Сахалинские чиновники отсудили подъёмные у молодого врача
Непростую историю взаимодействия рядового специалиста и чиновников молодой доктор рассказал на встрече жителей с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 03:35
Авто
В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Кабрал руководил штатом Рио-де-Жанейро с 2007 по 2014 год и сейчас проходит обвиняемым по делу о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras.
Обновлено в 03:33
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено вчера в 06:00