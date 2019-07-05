Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГОLenta.ru 02:11
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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с чего всё началось
Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).Коммерсантъвчера в 15:43
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Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
20-метровый факел в Москве попал на видео
Обновлено в 10:30
Общество
Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов
Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве
Три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России (банковский отдел — Прим.ред.) задержаны в Москве по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Москве отложили вылет самолёта «Смартавиа» в Симферополь
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании, оно было вызвано некорректной работой одной из панелей.
Обновлено в 10:39
Общество
В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок
Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Обновлено в 02:59
Футбол
Директор по безопасности УЕФА посетит матч «Ахмата» в Грозном
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин заявил, что директор по безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Желко Павлица посетит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Спорт
Членов МОК Попова и Бубку обвинили в коррупции. Что важно знать
Кого и в чем обвиняют Кабрал в ходе заседания суда назвал фамилии четырехкратного олимпийского чемпиона российского пловца Александра Попова и олимпийского чемпиона, украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский заговорил по-русски в Донбассе
Обновлено в 09:50
Политика
Байден заявил, что НАТО исчезнет через пять лет
Североатлантический альянс может полностью прекратить своё существование через пять лет, заявил 5 июля бывший вице-президент США Джо Байден в интервью CNN.
Обновлено в 09:53
Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17
Издание отмечает, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22
Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Политика
Генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко
Генпрокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством на арест имущества бывшего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 04:49
Политика
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне
Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом
В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
Экономика
НПФ усомнились в эффективности новой накопительной пенсионной системы
По мнению НПФ, больше всего в среднесрочной перспективе развитию рынка НПО способствовало бы не внедрение ИПК, а расширение налоговых льгот в части корпоративных программ негосударственных пенсий.
Обновлено в 08:33
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы
Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Топ-менеджеров «дочки» «Шереметьево» уволили из-за коллапса с багажом
После массовых задержек багажа в "Шереметьево" были уволены несколько руководителей компании "Шереметьево Хэндлинг", которой передали обслуживание багажа пассажиров аэропорта.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Бесполезный «Адмирал Кузнецов» сочли подарком НАТО
Обновлено в 10:47
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Общество
Телефоны в школах хотят запретить
В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56