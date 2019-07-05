Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГОLenta.ru 02:11

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).
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В России анонсировали значительное повышение стоимости полисов ОСАГО

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URA.Ru00:22
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
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Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Обновлено вчера в 19:03
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Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
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Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56%

Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.
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Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

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45-летний экс-фронтмен "Ласкового мая" Юрий Шатунов был госпитализирован и прооперирован в одной из московских клиник.
Обновлено в 02:52
Происшествия

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МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Интернет

Mail.ru полностью обновила почтовое приложение

Сервис электронной почты Mail.ru представил масштабное обновление мобильного приложения, которое коснулось интерфейса программы, ключевых функций и безопасности.
Обновлено в 01:10
Гаджеты

Вся линейка iPhone 2019 года рассекречена

Обновлено вчера в 08:40
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Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком

Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после нескольких паводков, в результате которых подтапливало город, в 1983 и 1984 годах.
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Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

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Эстрадная певица Лолита Милявская сообщила подписчикам микроблога о намерении развестись со своим мужем Дмитрием.
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В ФРГ вынесен приговор супруге боевика, вернувшейся с Ближнего Востока

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В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
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Huawei начала тестирование собственной операционной системы

Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 07:40
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено вчера в 08:53
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Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 06:56
Общество

В Москве в 2019 году благоустроят 1150 объектов

Примерно на 1150 объектах Москвы в течение 2019 года будут выполнены большие и малые работы по благоустройству, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии

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Кроссовер BMW X7 превратили в пикап

Немецкая компания BMW выпустила экспериментальную версию пикапа, построенную на базе кроссовера X7.
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Происшествия

В Тегеране грузовик врезался в стену посольства России

Обновлено в 07:54
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Общество

Общественное пространство «Яма» в Москве открылось после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство «Яма», открылся после ремонта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 07:51
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Алеся Кафельникова рассказала о борьбе с наркозависимостью

Модель Алеся Кафельникова смогла побороть зависимость от наркотиков.
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СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки

"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
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