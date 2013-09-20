Экономика
Министр труда пообещал увеличить МРОТКоммерсантъ вчера в 07:43
В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
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И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы.
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Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Режиссера фильма «Звезда родилась» Купера подозревают в новом романе
Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных
Обновлено вчера в 07:36
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Общество
Начата проверка пропажи знака «Запрещено разговаривать с неизвестными»
Московская полиция начала проверку по факту похищения знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Кино
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено 19 мая в 04:39
Политика
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге используется для расшатывания ситуации в РФ, акции протеста были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Башкирская чиновница покончила с собой после критики правительства
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
Обновлено в 00:57
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в СБ ООН
Заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен выкриками прервал выступление постпреда России Василия Небензи в СБ ООН.
Обновлено в 00:04
Наука
В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети
Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам
Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева хотят посадить за распродажу имущества семьи Фриске
Дмитрия Шепелева хотят посадить за распродажу имущества семьи Фриске Родственники ничего не знали о крупном денежном переводе, который был совершен в адрес "Русфонда".
Обновлено в 02:26
Политика
Канцлер Австрии выступил за отставку главы МВД
Себастьян Курц обвинил министра в причастности к скандальным событиям с экс-лидером Австрийской партии свободы Канцлер Австрии Себастьян Курц предложит президенту страны Александру Ван дер Беллену отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля.
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие
Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Крупнейшая военная база ВКС России в Сирии подверглась очередному обстрелу со стороны террористов.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень
С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
Минобороны РФ решает вопрос развертывания Су-57
Обновлено вчера в 15:39
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37