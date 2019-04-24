Экономика

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фондаLenta.ru 03:36

По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход. Подобные потери уже превысили 120 миллиардов рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россиян смогут сохранить доход при смене пенсионного фонда

Эхо Москвы05:01

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

Lenta.ru03:36

«Коммерсантъ» узнал о готовящихся изменениях правил перехода граждан между НПФ

Ведомостивчера в 23:15

Пенсионный фонд меняется - деньги сохраняются: В России разработали защиту пенсионных накоплений

Царьград00:42

«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале

Интерфаксвчера в 23:42

«Ъ»: граждане не будут терять доход при смене НПФ в новой системе накоплений

ТАСС03:14

Индивидуальная гарантия

Коммерсантъвчера в 18:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика

Путин дал старт новому СПГ-заводу

Обновлено в 09:20
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Журнал People назвал самую красивую женщину года

Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Первый вице-мэр Сочи отправится в колонию-поселение

Обновлено в 09:45
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Театры

Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»

Обновлено в 06:02
Происшествия

Поезд с токсичными веществами сошел с рельсов в Канаде

Обновлено в 10:46
Здоровье

Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи

Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Футбол

ФК «Ростов» сегодня сыграет против «Локомотива»

Футбольный клуб «Ростов» сегодня в 19:00 на «Ростов-Арене» в матче 25 тура Российской Премьер-лиги сыграет против московского «Локомотива».
Обновлено в 06:07
Футбол

«Рома» сделала предложение Конте

По информации Calciomercato, римский клуб уже предложил Конте трёхлетний контракт с заработной платой в 9,5 миллиона евро за сезон.
Обновлено в 10:31
Футбол

Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов

Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Политика

Трамп направил военных на границу США с Мексикой

Обновлено в 08:27
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Глава СК: Причиной нападения студента на колледж в Керчи стала травля

Обновлено в 02:39
Экономика

Boeing отчитался о сокращении прибыли в I квартале

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 09:07
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Силовики были задержаны накануне в связи с расследованием дела о преступном сообществе Рауля и Рауфа Арашуковых, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 09:44
Происшествия

Украинца осудили за попытку контрабанды запчастей для танка «Армата»

Обновлено в 08:48
Футбол

Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону».
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Общество

В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ

Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Политика

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Подрядчик признал нарушение рабочими запрета на курение в Нотр-Даме

Обновлено в 09:34
Гаджеты

Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA

Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Политика

Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине

Старцы просят кинот не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающейся в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, неуважение к обществу, государству, власти, государственным символам и Конституции.
Обновлено в 02:36
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное