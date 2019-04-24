Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фондаLenta.ru 03:36
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход. Подобные потери уже превысили 120 миллиардов рублей.
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«Коммерсантъ» узнал о готовящихся изменениях правил перехода граждан между НПФ
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