Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фондаLenta.ru 03:36

По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход. Подобные потери уже превысили 120 миллиардов рублей.

Политика Порошенко прокомментировал решение России по гражданству для Донбасса Украинский лидер Пётр Порошенко, комментируя решение России упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, обвинил Москву в подготовке к аннексии Донбасса.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Авто «АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.

Общество Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян «В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).

Авто Renault начал продажи обновленного Kaptur в России Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.

Армия и оружие Генштаб объяснил, почему Россия усилит войска двух военных округов В ходе Московской конференции по международной безопасности начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в ответ на размещение сил НАТО у своих границ Россия усилит войска Западного и Южного военных округов.

Политика Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".

Экономика Кудрин предложил распределять часть доходов от НДС между регионами Часть собираемого в России налога на добавленную стоимость можно было бы распределять между субъектами РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Общество Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны в России Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.

Армия и оружие Пентагон: США не заинтересованы в гонке вооружений с Россией Соединенные Штаты не заинтересованы в гонке вооружений с Россией, а также в создании новых видов оружия.

Происшествия На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.

Общество Дейенерис подарила миру новый мем. Ее улыбка знакома каждому Новый мем появился благодаря второй серии восьмого сезона и разговору Дейенерис с одним из персонажей.

Экономика ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.

Политика Путин дал старт началу отгрузки СПГ на заводе в Высоцке На заводе «Криогаз» по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенном в Высоцке, началась первая отгрузка.

Политика Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.

Политика Кремль ответил на совет не встречаться Зеленскому с Путиным наедине В Кремле ответили на совет, который был дан новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Культура Зеленский оставит проекты студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, победивший президентских выборах на Украине, оставит проекты студии "Квартал 95", его место займут другие участники проекта и известные юмористы, сообщила пресс-служба компании.