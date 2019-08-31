В первый месяц осени россиян ждет ряд изменений в различных сферах жизни. Новшества стоит ждать пенсионерам, водителям, учителям, молодым людям и не только, сообщает ФАН. Как отмечается, 1 сентября пенсионерам, живущим в российских селах, пересчитают их пенсию.

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

Футбол «Вест Хэм» – «Норвич Сити»: ставим на голы В одном из поединков четвертого тура АПЛ 31 августа «Вест Хэм» постарается развить победный ход в матче против «Норвича» - об этом дальше в прогнозе.

Происшествия Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.

Происшествия Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.

Происшествия Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.

Политика Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни.

Футбол Бруну Фернандеш объяснил, почему не перешел в «Тоттенхэм» Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш подтвердил, что договорился с «Тоттенхэмом» о переходе в летнее трансферное окно, но португальский клуб заблокировал переход.

Футбол «Сочи» в гостях разгромил «Рубин» "Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.

Происшествия Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.

Политика В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.

Кино Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в своей кинокарьере Голливудский актер Брэд Питт заявил, что самой сложной ролью за всю его карьеру оказался астронавт МакБрайд из ленты «К звездам».

Политика МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.

Политика Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.

Здоровье Секрет кабачковой икры: улучшает зрение и замедляет старение кожи Многие люди считают кабачковую икру низкокалорийной и очень полезной для фигуры.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Происшествия При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.

Теннис Медведев показал средний палец зрителям на US Open Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.

Политика Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.

Путешествия Матвиенко поддержала идею введения туристического сбора в Петербурге Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала правильной идею введения туристического сбора в Петербурге.

Музыка Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.