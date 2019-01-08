Экономика
Россиянам прогнозируют рост реальных зарплат в 2019ПолитРоссия 01:32
В нынешнем году реальная зарплата россиян увеличится. Об этом пишет издание Regnum со ссылкой на экспертов Финансового университета при правительстве РФ. Отмечается, что ожидается некоторое торможение роста реальных доходов, при этом заработная плата россиян вырастит как минимум на четыре процента.
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с чего всё началось
По мнению экспертов, несмотря на рост зарплат, рост реальных доходов (зарплаты составляют лишь часть реальных располагаемых доходов населения) в нынешнем году затормозится.Российская газетавчера в 20:30
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Прогноз: зарплаты петербуржцев в 2019 году будут такими же, как у мурманчан
Фонтанка.Ру26 января в 19:02
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