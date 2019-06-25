Нефтяники получат компенсацию за поставки топлива на внутренний рынокЭкономика сегодня 13:26

Министерство финансов и министерство энергетики России договорились о компенсациях нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок России, об этом заявили в Минфине. Новый законопроект о компенсациях будет внесен в кабинет министров уже 26 июня, его работа начнется в 2020 году.

Нефтяники получат компенсацию за поставки топлива на внутренний рынок

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