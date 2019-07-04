Общество

Россиянам показали новые поезда без боковых полокГазета.Ru вчера в 23:17

В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, в проекте нарисованы большие панорамные окна, а также спальные места, расположенные друг напротив друга.
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с чего всё началось
Проект нового плацкартного вагона с более длинными спальными местами и без боковых полок представила Федеральная пассажирской компания, сообщило
 РИА «Новости».
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Россиянам показали новый плацкарт без боковых полок

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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:25, Вашингтон
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Происшествия

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Обновлено вчера в 22:48
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Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
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