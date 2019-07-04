Общество
Россиянам показали новые поезда без боковых полокГазета.Ru вчера в 23:17
В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, в проекте нарисованы большие панорамные окна, а также спальные места, расположенные друг напротив друга.
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с чего всё началось
Проект нового плацкартного вагона с более длинными спальными местами и без боковых полок представила Федеральная пассажирской компания, сообщило РИА «Новости».Телеканал 360°вчера в 15:58
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