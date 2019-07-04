Общество
«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полкамиТАСС 01:28
Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
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с чего всё началось
Проект нового плацкартного вагона с более длинными спальными местами и без боковых полок представила Федеральная пассажирской компания, сообщило РИА «Новости».Телеканал 360°вчера в 15:58
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