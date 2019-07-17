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17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Новый документ напоминает банковскую карту, сообщает РИА Новости. На обратной стороне образца размещен буквенный и QR код, фото владельца.
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Мы оба эти варианта имеем в виду: и документ, который имеет физическую форму, то есть форму пластиковой карточки, которую можно носить с собой как обычный паспорт, ну и как дополнительная опция — это мобильное приложение в смартфоне, что также используется в ряде стран.
— Дмитрий Медведев, российский политикDaily Storm 17 июля в 11:15
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