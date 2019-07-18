Общество

Россиянам показали электронный паспорт РФТвой Иркутск вчера в 06:50

17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Новый документ напоминает банковскую карту, сообщает РИА Новости. На обратной стороне образца размещен буквенный и QR код, фото владельца.
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Максим Акимов
Будет предусмотрена выдача человеку вот примерно вот такой карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения. Это крайне защищённый документ с голографическим изображением, криптография российская, с QR кодом.
— Максим Акимов, российский политикРИА Новости 17 июля в 11:08

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Как будет выглядеть новый электронный паспорт гражданина России

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