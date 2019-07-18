Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФТвой Иркутск вчера в 06:50
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Новый документ напоминает банковскую карту, сообщает РИА Новости. На обратной стороне образца размещен буквенный и QR код, фото владельца.
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Будет предусмотрена выдача человеку вот примерно вот такой карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения. Это крайне защищённый документ с голографическим изображением, криптография российская, с QR кодом.
— Максим Акимов, российский политикРИА Новости 17 июля в 11:08
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Политика
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Обновлено в 01:13
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Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
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Культура
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Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В японском Киото восемь человек пострадали из-за поджога студии аниме
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Обновлено 17 июля в 23:20
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Армия и оружие
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Авто
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
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Обновлено 17 июля в 09:14
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На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора
Обновлено вчера в 15:08
Финансы
Когда и почему курс евро может упасть ниже 70 рублей
Эскалация торговой войны или жесткий Brexit способны отправить пару EUR/USD к уровням 1,05-1,1. В этом случае на российском рынке евро может уйти даже ниже отметки 70 рублей (по данным ЦБ, последний раз курс евро опускался ниже 70 рублей 13 марта 2018 года).
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв
Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в поселке Асбестовский города Алапаевск произошел хлопок газовоздушной смеси в 16-квартирном доме.
Обновлено в 01:32
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СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье
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В авариях не всегда виноваты люди Британский художник Луис Уэйн всю жизнь рисовал кошек — разных размеров и цветов, в различных позах и часто с антропоморфными чертами.
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Политика
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Обновлено 17 июля в 05:27
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Обновлено в 01:00
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
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Маршрут, посвященный 126-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского, появился на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра Москвы.
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Общество
Вулкан Этна на Сицилии усилил активность
Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое усиление активности вулкана Этна на восточном побережье острова Сицилия.
Обновлено в 01:27
Гаджеты
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Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Литва вступила в новую войну. Но «враг» остался тот же
Под кибератаками — министр обороны Литва озаботилась охраной своего виртуального пространства после того, как 10 июня 2015 года неизвестные хакеры взломали портал Объединенного штаба вооруженных сил страны и выложили на сайте информацию о том, что цель начавшихся в странах Балтии и Польше учений НАТО Saber Strike — подготовка к аннексии Калининградской области.
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Политика
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Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено 17 июля в 17:23
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено вчера в 12:14
Энергетика
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Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
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Авто
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Благодаря новым функциям и новой трансмиссии Smartstream, которая заменила предыдущую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, Accent 2020 имеет расход топлива в 7,1 литра на 100 км в городе, 5,7 л по шоссе и 6,5 л в смешанном цикле.
Обновлено вчера в 23:17
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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21