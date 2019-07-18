Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФТвой Иркутск 06:50
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Новый документ напоминает банковскую карту, сообщает РИА Новости. На обратной стороне образца размещен буквенный и QR код, фото владельца.
Читать в источнике
Оценить572
Очевидно, что мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году. И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные.
— Дмитрий Медведев, российский политикМосква 24 11:32
с чего всё началось
Акимов отметил, что работа по внедрению электронных паспортов начнется в июле 2020 года, а все комплектующие новой системы будут российскими.ТАССвчера в 11:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Ашберн
Здоровье
В подтопленном Тулунском районе не зафиксировали вспышек заболеваний у скота
Сотрудники ветеринарно-подвижной группы Центрального военного округа не зафиксировали вспышек заболеваний у домашних животных и скота в пострадавшем от паводков Иулунском районе Иркутской области.
Обновлено в 07:55
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево
При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:56
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Общество
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
В новой версии концепции по борьбе с курением фирурирует цифра 21%.
Обновлено в 09:33
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Упавшее в центре Москвы дерево повредило пять машин и газовую трубу
Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Политика
Володин предложил внести изменения в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании кабинета министров.
Обновлено вчера в 04:40
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено 16 июля в 03:00
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено в 15:30
Транспорт
Закрытый участок Сокольнической линии метро откроют в пятницу
Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:26
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено в 13:33
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оштрафовала корпорацию Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение закона о фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 17:28
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Здоровье
Власти Подмосковья рассказали о программах поддержки медиков
Власти работают над программами поддержки врачей и привлечением специалистов в Московскую область.
Обновлено в 14:25
Общество
Строители подали на Киркорова в суд
Обновлено в 18:24
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено в 16:03
Гаджеты
Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 очень быстро нагревается
Обновлено в 16:14
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Кино
Вышел новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 10:35
Космос
Японские астрономы не обнаружили следов визита инопланетян на Землю
Ямаока признался, что в существование внеземной жизни в космосе верят почти все японские исследователи, при этом никто из них не смог обнаружить признаков посещения Земли пришельцами.
Обновлено в 21:00