Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

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