Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира. Этот показатель ниже украинского (128 стран и 41 место в списке), но выше белорусского (77 стран и 66-е место в списке).

Политика Политика Транзит газа через Литву в Калининградскую область приостановили "Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - подчеркнул глава концерна.

Политика Политика Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал сообщение в Facebook, в котором объяснил, почему президент Украины Пётр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел «пьяным».

Происшествия Происшествия Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дрона Вечером 8 января лондонский аэропорт Хитроу приостановил все рейсы из-за сообщений о появлении неопознанного дрона на его территории.

Политика Политика Россиянам открыты 119 стран мира Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.

Политика Политика Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США

Политика Политика Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины Украинский президент Пётр Порошенко сообщил о своём решении присвоить бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур Украины Филарету звание Героя Украины.

Политика Политика Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.

Космос Космос В России создали новую систему стыковки кораблей к МКС НИИ точных приборов (входит в холдинг «Российские космические системы») завершил производство цифровой аппаратуры «Курс-МКП» — новейшей системы для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).

Армия и оружие Армия и оружие На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

Общество Общество В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя 17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.

Происшествия Происшествия Во Львове избили почетного консула Бельгии Во Львове избили почетного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцула.

Происшествия Происшествия Супружеская пара из Петербурга погибла в Камбодже Тела двух туристов нашли в доме, который они снимали, без вещей и документов, рассказали питерскому интернет-изданию 78.ру в консульстве России.

Политика Политика Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила аналог AirPods Компания Xiaomi представила беспроводные наушники AirDots Pro. Внешне они очень похожи на Apple AirPods.

Энергетика Энергетика Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.

Происшествия Происшествия Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео В сети появилось видео, на котором пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказывают, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.

Политика Политика Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Политика Политика США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.

Футбол Футбол «Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.

Армия и оружие Армия и оружие В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.

Армия и оружие Армия и оружие «Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд «Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперты ОЗХО собирают данные о предполагаемой химатаке в Алеппо Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию экспертов, которые займутся сбором информации по предполагаемой химической атаке в Алеппо.

Политика Политика Греческий священный синод не стал признавать новую церковь Украины Что еще известно: Как считают в отделе внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата, передача вопроса признания ПЦУ на рассмотрение Архиерейского собора говорит о том, что в Греции осознают «всю сложность этого вопроса, связанную, в том числе, с отсутствием канонического архиерейского рукоположения главы новой структуры».

Политика Политика Глава Польской церкви отказался признавать Епифания священником Митрополит подчеркнул, что глава ПЦУ "не рукоположен в канонической церкви" Митрополит Варшавский и всея Польши Савва сообщил польскому изданию Polityka, что не считает главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко священником.

Политика Политика В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.

Экономика Экономика Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.

Армия и оружие Армия и оружие «Туполев» начнет строительство нового бомбардировщика «Посланник» ПАО "Туполев" начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА в ближайшие месяцы.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.