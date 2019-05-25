Россиянам открыли безвизовый въезд еще в одну странуРоссийская газета вчера в 23:00

Как отметили в МИД РФ, граждане России, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, за исключением дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Республики Коста-Рика неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.

с чего всё началось

Россияне смогут с 25 мая въезжать без визы в Коста-Рику. Вступает в силу соглашение об условиях отказа от визовых формальностей, которое наши страны подписали в прошлом году. Теперь гражданам России для поездки в Коста-Рику достаточно иметь действительный заграничный паспорт.

Россиянам открыли безвизовый въезд еще в одну страну

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