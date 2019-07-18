Общество
Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электроннымиLenta.ru 08:04
Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, передает в четверг, 18 июля, РИА Новости.
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Мы оба эти варианта имеем в виду: и документ, который имеет физическую форму, то есть форму пластиковой карточки, которую можно носить с собой как обычный паспорт, ну и как дополнительная опция — это мобильное приложение в смартфоне, что также используется в ряде стран.
— Дмитрий Медведев, российский политикDaily Storm вчера в 11:15
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