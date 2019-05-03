Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделеИзвестия 01:44

В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным. Май 2019 года вышел на второе место по продолжительности общего числа выходных — из 31 календарного дня россияне отдыхают 13. Подобные длинные выходные будут в 2019 году последними.
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Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Москва 2405:49

Россиянам напомнили об еще одной короткой рабочей неделе

URA.Ru04:07

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

РИА Новости02:49

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Газета.Ru02:58

30 апреля – сокращённый рабочий день

Вести 2229 апреля в 23:49

В России сегодня объявлен короткий рабочий день

Европейско-Азиатские новости29 апреля в 22:48

Для жителей Красноярского края последний день рабочей недели будет коротким

АиФ Красноярск29 апреля в 22:10
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Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Экономика

Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Общество

Шнуров написал стихи о строительстве мусорного полигона в Шиесе

Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в привычной стихотворной форме высказался о событиях в Шиесе Архангельской области, где население протестует против строительства мусорного полигона для московских отходов.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Под Тверью пропал 11-летний мальчик

Тверские следватели возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика.
Обновлено в 07:53
Общество

В России названы города с самым высоким и самым низким уровнем счастья

Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Российская гимнастка сбила пешехода в Москве

Обновлено в 06:33
Происшествия

В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей

Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:41
Политика

Зеленский вернет закон об ответственности за незаконное обогащение

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации вернет в действие закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Спорт

Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020

Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:17
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Певицу МакSим перевезли в столичную клинику

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила радиостанции "Говорит Москва", что артистку доставили в столичную клинику.
Обновлено в 07:14
Общество

Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

Обновлено в 05:54
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника

В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие

Новым главкомом сил НАТО стал участник операции «Буря в пустыне»

Обновлено в 07:20
Гаджеты

Windows Lite может выйти уже в этом году

По предварительным данным, Windows Lite может выйти уже в этом году – не исключено, что ее релиз состоится на конференции Microsoft Build 2019, которая пройдет на этой неделе в Сиэттле.
Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Общество

В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»

Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»

Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова пошла на примирение с матерью спустя много лет

Известной балерине Анастасии Волочковой все же удалось нормализовать отношения со своей матерью.
Обновлено в 02:17
Наука

Учеными раскрыт секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

Обновлено 01 мая в 16:03
Армия и оружие

Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57

Руководитель Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия «готова сотрудничать» с Турцией по продаже истребителей Су-57 в случае, если Анкара перестанет участвовать в программе по производству американских самолетов F-35.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка

Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
Обновлено вчера в 20:06
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами, заявил в интервью порталу Bihus.info предприниматель Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко рассказала, как пережила две клинические смерти

Андрейченко снялась в картинах «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда», «Сибириада», где сотрудничала с известными мастерами кино.
Обновлено в 07:14
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
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