Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделеИзвестия 01:44
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным. Май 2019 года вышел на второе место по продолжительности общего числа выходных — из 31 календарного дня россияне отдыхают 13. Подобные длинные выходные будут в 2019 году последними.
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Для жителей Красноярского края последний день рабочей недели будет коротким
АиФ Красноярск29 апреля в 22:10
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Политика
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Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в привычной стихотворной форме высказался о событиях в Шиесе Архангельской области, где население протестует против строительства мусорного полигона для московских отходов.
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Происшествия
Певицу МакSим перевезли в столичную клинику
Директор певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила радиостанции "Говорит Москва", что артистку доставили в столичную клинику.
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Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Обновлено в 05:54
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Происшествия
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Происшествия
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Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
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Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты
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Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
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Общество
В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
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Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
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Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57
Руководитель Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия «готова сотрудничать» с Турцией по продаже истребителей Су-57 в случае, если Анкара перестанет участвовать в программе по производству американских самолетов F-35.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка
Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами, заявил в интервью порталу Bihus.info предприниматель Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко рассказала, как пережила две клинические смерти
Андрейченко снялась в картинах «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда», «Сибириада», где сотрудничала с известными мастерами кино.
Обновлено в 07:14
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
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