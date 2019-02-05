Общество

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраляИзвестия 00:39

Трудящихся по стандартному графику пятидневной рабочей недели ждет сокращенный день в пятницу, 22 февраля. Россияне смогут пойти домой на час раньше, напомнил замглавы Роструда Иван Шкловец.
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Роструд напомнил о сокращенном рабочем дне 22 февраля

Дополнительного выходного по случаю празднования Дня защитника отечества в феврале не будет, россияне отгуляют этот день в мае, однако в пятницу, 22 февраля, можно будет уйти с работы на час раньше, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
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