Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходныхРИА Новости вчера в 20:24

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде. В ведомстве отметили, что по случаю празднования Дня России выходным будет только один день – 12 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

RT на русском00:30

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

РИА Новостивчера в 20:24

Длинных выходных не будет до осени

Телеканал 360°вчера в 23:11

Россиянам рассказали, когда ждать следующих длинных выходных

URA.Ruвчера в 22:16

Роструд рассказал, когда россиян ждут новые длинные выходные

РЕН ТВвчера в 21:04

Роструд: Следующих длинных выходных придется ждать до ноября

Росбалтвчера в 20:31

Россиянам рассказали о следующих праздничных выходных

Газета.Ruвчера в 23:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в мэрии Якутска

Правоохранительные органы начали следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 13 мая, в пресс-службе органа.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией

В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено 11 мая в 23:12
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 11:21
Общество

Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено вчера в 00:56
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

В Иркутской области идет борьба с лесными пожарами

На значительной части покрытой лесами территории Иркутской области продолжается борьба с пожарами.
Обновлено 10 мая в 04:18
Происшествия

Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске

Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

У берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений

За минувшие сутки у берегов Камчатского полуострова зарегистрировали сразу пять землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:16
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено вчера в 17:08
Здоровье

Вологжанам расскажут о лечении сосудов и опасных родинках

16 мая врач-онколог областного центра Надежда Крюкова расскажет о ранней диагностике онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 04:46
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено вчера в 16:48
Наука

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено 10 мая в 13:31
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Политика

В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире

Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 02:46
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Здоровье

Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП в Казахстане

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Обновлено вчера в 12:49
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»

Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
Обновлено вчера в 20:56
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено вчера в 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное