Общество

Россиянам напомнили о правилах ввоза хамонаLenta.ru вчера в 19:31

Минсельхоз России не планирует вводить дополнительные ограничения на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Россиянам разрешат провозить импортный хамон через границу

Вести.Ru00:39

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Известиявчера в 11:03

Минсельхоз не планирует вводить дополнительные ограничения на ввоз из-за рубежа продукции для личного пользования

Эхо Москвывчера в 19:10

Минсельхоз уточнил законопроект о ввозе иностранных продуктов для личного пользования

Коммерсантъвчера в 14:16

Россельхознадзор сможет уничтожать изъятые у граждан иностранные продукты

Ведомостивчера в 12:48

Минсельхоз определил правила ввоза импортного хамона

РИА Новостивчера в 11:31

Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже

РБКвчера в 17:27
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Хоккей

Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни

Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Экономика

Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексы

Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Сенаторы подготовили законопроект о «цифровом профиле»

Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак разработал законопроект о «цифровом профиле» и планирует в ближайшие дни внести его в Госдуму, рассказал РБК сам сенатор.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Обновлено вчера в 00:39
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в РФ

Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Пожар в иркутском колледже: более 150 человек эвакуированы

Обновлено в 00:17
Наука

Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности

Физики из Университета Аальто заставили тяжелые бусинки собраться в пучностях стоячей акустической волны, возбужденной в плоской пластинке.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Прокуратура Швеции возобновляет расследование по делу Ассанжа

Шведская прокуратура возобновляет расследование по делу Джулиана Ассанжа об изнасиловании.
Обновлено вчера в 05:46
Политика

Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено вчера в 14:52
Кино

Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Авто

У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки

Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено вчера в 07:14
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено 12 мая в 00:23
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Угроза падения башенного крана на жилой дом в Тольятти устранена

Напомним, что 13 мая в 20:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что кран высотой 45 метров с 17-метровой стрелой у строящегося 16-этажного жилого дома на ул. Гидротехнической, 24 в результате порыва ветра съехал одним колесом с рельса.
Обновлено в 00:17
Здоровье

Число ВИЧ-инфицированных россиян достигло почти 900 тысяч

Сегодня в России стартует ежегодная акция "Стоп ВИЧ/СПИД", об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Зеленский узнал о поездке адвоката Трампа в Киев и ее отмене из СМИ

Представитель штаба избранного президента Украины Дмитрий Разумков рассказал, что Владимир Зеленский узнал о визите адвоката американского лидера Дональда Трампа из СМИ.
Обновлено в 00:25
Политика

МИД: Россия не закупала на Мальте слезоточивый газ для Венесуэлы

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли сообщения некоторых мальтийских СМИ о том, что Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу на военном корабле.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов

В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес

В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой

7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено вчера в 07:05
Технологии

В Yota новым генеральным директором назначен Олег Телюков

Бывший руководитель Саид Мунаев, исполняющий обязанности с января по май 2019 года, заступит на должность операционного директора Yota.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика

Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4%

"В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", - сказал Даленов на заседании правительства.
Обновлено вчера в 23:29
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Политика

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
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