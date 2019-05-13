Общество
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамонаLenta.ru вчера в 19:31
Минсельхоз России не планирует вводить дополнительные ограничения на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Минсельхоз уточнил законопроект о ввозе иностранных продуктов для личного пользования
Коммерсантъвчера в 14:16
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Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
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Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни
Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче.
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В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Экономика
Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексы
Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
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Политика
Сенаторы подготовили законопроект о «цифровом профиле»
Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак разработал законопроект о «цифровом профиле» и планирует в ближайшие дни внести его в Госдуму, рассказал РБК сам сенатор.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в РФ
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
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Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Наука
Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности
Физики из Университета Аальто заставили тяжелые бусинки собраться в пучностях стоячей акустической волны, возбужденной в плоской пластинке.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновляет расследование по делу Ассанжа
Шведская прокуратура возобновляет расследование по делу Джулиана Ассанжа об изнасиловании.
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено вчера в 14:52
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Авто
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено вчера в 07:14
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено 12 мая в 00:23
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Угроза падения башенного крана на жилой дом в Тольятти устранена
Напомним, что 13 мая в 20:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что кран высотой 45 метров с 17-метровой стрелой у строящегося 16-этажного жилого дома на ул. Гидротехнической, 24 в результате порыва ветра съехал одним колесом с рельса.
Обновлено в 00:17
Здоровье
Число ВИЧ-инфицированных россиян достигло почти 900 тысяч
Сегодня в России стартует ежегодная акция "Стоп ВИЧ/СПИД", об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский узнал о поездке адвоката Трампа в Киев и ее отмене из СМИ
Представитель штаба избранного президента Украины Дмитрий Разумков рассказал, что Владимир Зеленский узнал о визите адвоката американского лидера Дональда Трампа из СМИ.
Обновлено в 00:25
Политика
МИД: Россия не закупала на Мальте слезоточивый газ для Венесуэлы
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли сообщения некоторых мальтийских СМИ о том, что Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу на военном корабле.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено вчера в 07:05
Технологии
В Yota новым генеральным директором назначен Олег Телюков
Бывший руководитель Саид Мунаев, исполняющий обязанности с января по май 2019 года, заступит на должность операционного директора Yota.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4%
"В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", - сказал Даленов на заседании правительства.
Обновлено вчера в 23:29
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27