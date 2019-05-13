Общество

Россиянам напомнили о правилах ввоза хамонаLenta.ru вчера в 19:31

Минсельхоз России не планирует вводить дополнительные ограничения на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Россельхознадзор сможет уничтожать изъятые у граждан иностранные продукты

Ведомостивчера в 12:48

Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже

РБКвчера в 17:27

Минсельхоз не планирует вводить дополнительные ограничения на ввоз из-за рубежа продукции для личного пользования

Эхо Москвывчера в 19:10

Минсельхоз уточнил законопроект о ввозе иностранных продуктов для личного пользования

Коммерсантъвчера в 14:16

Россиянам разрешат провозить импортный хамон через границу

Вести.Ru00:39

Минсельхоз определил правила ввоза импортного хамона

РИА Новостивчера в 11:31

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Известиявчера в 11:03
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Политика

Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ

"Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.
Обновлено 12 мая в 16:33
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Транспорт

В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве

Появление очагов аварийности в Москве появляется из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Политика

Кузнецов ушёл с поста сити-менеджера Читы, Сапожников займёт его место

После ухода последнего с поста сити-менеджера в ноябре 2016 года возглавил администрацию.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Екатеринбурге против протестующих применили газовые баллончики

Директор Сети городских порталов Ринат Низамов сообщил Дождю, что речь идет о газовых баллончиках, которые выступающие в поддержку храма применили к протестующим.
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»

Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Армия и оружие

ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»

Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Политика

КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США

МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

Обновлено вчера в 13:44
Энергетика

В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов

"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Транспорт

Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам

Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp

Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp.
Обновлено в 02:18
Культура

Картину Поля Сезанна продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $60 млн

На аукционе Christie's в Нью-Йорке (США) натюрморт французского художника-живописца Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» был продан за $59,29 млн, картина стала самой дорогой на состоявшихся 13 мая торгах, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 01:55
Политика

Экс-министр обороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).
Обновлено вчера в 12:23
Экономика

МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений

В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Фото Стеши Маликовой с глубоким декольте вызвало возмущение ее подписчиков

Большинство поклонников оценили фотографии в смелом наряде, однако нашлись и те, кто посчитал, что 19-летней девушке не идет декольте.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Новокузнецкий священник был отстранен из-за конфликта с электрошокером

Священник, имеющий отношение к конфликту с электрошокером в Новокузнецке, был отстранен от служб на один год, проинформировал глава информационного отдела Новокузнецкой епархии Виктор Буглаков.
Обновлено в 01:38
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Религия

Кувайшев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Обновлено вчера в 00:39
Экономика

СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Энергетика

На Украине вместо обещанного снижения с 1 июня цены на газ повысятся

22 апреля этого года правительство Украины и «Нафтогаз» согласовали снижение предельных регулируемых цен на газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая — до 8247 гривен.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие

В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.
Обновлено вчера в 23:09
Футбол

Боккетти: «В Неаполе приходилось драться»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своей жизни в России, детских воспоминаниях о Неаполе и необходимости уметь за себя постоять.
Обновлено в 02:00
Политика

В Совфеде подготовили законопроект о «цифровом профиле» россиян

Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак подготовил законопроект о «цифровом профиле» и собирается в ближайшие дни внести его в Госдуму, пишет РБК.
Обновлено в 01:04
Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%

Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Общество

Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы

68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.
Обновлено 12 мая в 23:59
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