Общество
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамонаLenta.ru 19:31
Минсельхоз России не планирует вводить дополнительные ограничения на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Транспорт
Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 07:45
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
В Судане при стрельбе во время протестов погибли три человека
В результате погибли три человека, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:31
Политика
Сапожников ушел с поста директора «Удокана» и покинул гордуму Читы
Александр Сапожников покинул должность директора крупнейшего в регионе кинотеатра «Удокан».
Обновлено в 23:16
Шоу-бизнес
Муж Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
Кaк пишет Газета.ру, Aбрaмов обрaтился к предстaвителям компaнии Нидерлaндов Talpa Media Holdings, которaя является влaдельцем «Голосa», и пожaловaлся им, что его семья подверглaсь трaвле после победы дочери нa шоу.
Обновлено вчера в 08:41
Армия и оружие
Пентагон готовится отправить на Ближний Восток 120 тысяч военных
Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военных, если Иран атакует американских военнослужащих или ускорит ядерные разработки, сообщает New York Times.
Обновлено в 22:34
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
«Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания набсовета и менеджмента Utair»,— заявил газете представитель авиакомпании, не уточнив конкретные активы и суммы.
Обновлено в 19:19
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено в 02:40
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Наука
Метаботропные глутаматные рецепторы предсказали риск суицида при ПТСР
Одним из возможных биомаркеров склонности к суициду при наличии ПТСР считают нарушение работы метаботропного глутаматного рецептора 5 (mGluR5), которое наблюдается при многих психических заболеваниях из-за воздействия на NMDA-рецепторы.
Обновлено в 13:00
Политика
Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил осуждённому в Соединённых Штатах российскому лётчику Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.
Обновлено в 22:31
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Политика
Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 07:10
Космос
Россия отказалась от создания спутника «Метеор-М» №3 с радиолокатором
"Метеор-М" №2-2 будет запущен в июне 2019 года. Еще четыре таких спутника будут запущены в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах.
Обновлено в 21:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 00:23
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Происшествия
Два самолёта потерпели крушение на Аляске
В американском штате Аляска 10 человек пострадали в результате крушения двух самолётов.
Обновлено в 20:50
Политика
Министр обороны Сербии: при Вучиче республика не станет членом НАТО
Сербия намерена оставаться самостоятельной страной, поэтому пока президентом страны является Александар Вучич, Белград не вступит ни в какие военные блоки.
Обновлено в 07:51
Финансы
Народный банк Китая ослабил курс юаня по отношению к доллару
На фоне взаимного повышения пошлин китайский регулятор ослабил курс национальной валюты Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару на 0,6%, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:23
Общество
Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Интернет
Роскомнадзор обвинили во взломе компьютеров россиян ради блокировки Telegram
Telegram-канал «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» рассказал, что Роскомнадзор использует взломанные устройства российских пользователей для блокировки прокси-серверов, обеспечивающих доступ к Telegram.
Обновлено в 10:50
Авто
В РФ рухнули цены на флагманский кроссовер Nissan Murano
В РФ рухнули цены на флагманский кроссовер Nissan Murano.
Обновлено в 14:54
Здоровье
«После комы я никого не узнавала, не помнила букв и цифр»: история уралочки, выжившей в страшном ДТП
Обновлено в 23:00
Политика
Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручники
Обновлено в 15:48