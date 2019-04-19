Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 годуРИА Новости 20:13

В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
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Подробнее о событии

Можно планировать весенний отпуск. Как мы отдыхаем в майские праздники?

Life.ru08:44

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

Газета.Ru21:18

Россиян ждут последние в этом году длинные выходные

Известия21:16

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

RT на русском21:00

В мае россиян ожидают рекордно длинные каникулы

Вести.Ru20:52

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

РИА Новости20:13

Россиянам напомнили о трёхдневной рабочей неделе

News.ru22:22
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Обновлено в 03:57
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено в 22:33
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина вышла в свет с 17-летней дочерью

Среди гостей оказалась и актриса Любовь Толкалина, которая предпочла выйти на красную дорожку вместе со своей 17-летней дочерью Марией.
Обновлено в 04:27
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Обновлено в 16:20
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено в 19:25
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено в 16:30
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено в 10:33
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Основного акционера банка «Югра» задержали по делу о растрате

Основной акционер некогда крупного регионального банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:35
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено в 01:35
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Происшествия

СМИ сообщили о мошенниках, вымогавших пожертвования на собор Нотр-Дам

Мошенники вымогали денежные средства для восстановления пострадавшего в огне собора Парижской Богоматери при помощи сайта-дублера организации Фонд исторического наследия (Fondation du patrimoine), сообщает портал France Info.
Обновлено в 11:29
Общество

108-летняя американка рассказала о ритуале с вином

Обновлено в 21:40
Религия

21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье

Обновлено в 03:30
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Политика

Трамп заявил о фабрикации доклада Мюллера демократами

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что ряд высказываний касательно главы государства Мюллера сфабрикован демократами.
Обновлено в 22:05
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко заявил, что он является «результатом ошибок и обещаний Порошенко».
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено в 00:48
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Политика

В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено в 21:10
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Технологии

В России запустился счетчик последних дней свободного интернета

Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено в 21:29
Как работают Яндекс.Новости?
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