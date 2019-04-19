Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 годуРИА Новости 20:13
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина вышла в свет с 17-летней дочерью
Среди гостей оказалась и актриса Любовь Толкалина, которая предпочла выйти на красную дорожку вместе со своей 17-летней дочерью Марией.
Обновлено в 04:27
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Хоккей
Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Обновлено в 16:20
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено в 19:25
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено в 16:30
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено в 10:33
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Основного акционера банка «Югра» задержали по делу о растрате
Основной акционер некогда крупного регионального банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:35
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено в 01:35
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Происшествия
СМИ сообщили о мошенниках, вымогавших пожертвования на собор Нотр-Дам
Мошенники вымогали денежные средства для восстановления пострадавшего в огне собора Парижской Богоматери при помощи сайта-дублера организации Фонд исторического наследия (Fondation du patrimoine), сообщает портал France Info.
Обновлено в 11:29
Общество
108-летняя американка рассказала о ритуале с вином
Обновлено в 21:40
Религия
21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье
Обновлено в 03:30
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Политика
Трамп заявил о фабрикации доклада Мюллера демократами
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что ряд высказываний касательно главы государства Мюллера сфабрикован демократами.
Обновлено в 22:05
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко заявил, что он является «результатом ошибок и обещаний Порошенко».
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено в 00:48
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Политика
В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено в 21:10
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено в 21:29