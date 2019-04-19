Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 годуРИА Новости вчера в 20:13

В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
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Россиян предупредили о рекордных выходных в мае

URA.Ruвчера в 22:58

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

Газета.Ruвчера в 21:18

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

РИА Новостивчера в 20:13

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

RT на русскомвчера в 21:00

В мае россиян ожидают рекордно длинные каникулы

Вести.Ruвчера в 20:52

Россиян ждут последние в этом году длинные выходные

Известиявчера в 21:16

Можно планировать весенний отпуск. Как мы отдыхаем в майские праздники?

Life.ruвчера в 08:44
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Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

В Кемеровской области три человека погибли в результате пожара в частном доме в Прокопьевске.
Обновлено в 00:42
Политика

Минск обвинил посла России в разрушении отношений за несколько месяцев

В белорусском МИДе подчеркнули, что внешним силам это «не удалось» во время десятилетий, однако « успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев».
Обновлено вчера в 14:43
Наука

Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета

Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено 18 апреля в 14:54
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Экономика

Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров

Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Хоккей

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Общество

В астраханскую колонию ввели спецназ

УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23

Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае увеличилось до 23, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Виктория Романец устроила скандал из-за ее неудачной фотографии во время еды

Обновлено вчера в 16:00
Общество

Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире

В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»

Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

Самолеты аравийской коалиции атаковали хранилища беспилотников в Сане

Военные самолеты коалиции под эгидой Саудовской Аравии атаковали позиции сторонников мятежного хуситского движения «Ансар Аллах», где размещались беспилотники, передает в субботу телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление коалиции.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено вчера в 17:54
Политика

Начались дебаты между Зеленским и Порошенко

На киевском стадионе «Олимпийский» начались дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 11:59
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже

Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Политика

Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено вчера в 19:25
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил оранжевый экспедиционный УАЗ «Хантер».
Обновлено вчера в 04:19
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено вчера в 00:48
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Обновлено вчера в 19:02
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено вчера в 04:19
Спорт

Касаткина рассказала, почему не смотрит «Игру престолов»

Спортсменка не смотрит даже самый популярный сериал современности «Игру престолов».
Обновлено вчера в 15:19
Баскетбол

«Бостон» снова победил «Индиану» и повел в серии 3-0

"Бостон" увеличил отрыв в серии - 3-0. Следующий матч пройдет на площакде "Индианы".
Обновлено вчера в 22:56
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
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