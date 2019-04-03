В Роструде напомнили о выходных на майских праздникахАргументы и Факты вчера в 05:37

Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5,6 января и 23 февраля, в мае у россиян получатся настоящие весенние каникулы. Школвец сказал, что в честь Дня весны и труда мы будем отдыхать с 1 по 5 мая. После чего с 9 по 12 мая будут выходные в честь Дня Победы.

В Роструде напомнили о выходных на майских праздниках

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