Общество
В Роструде напомнили о выходных на майских праздникахАргументы и Факты вчера в 05:37
Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5,6 января и 23 февраля, в мае у россиян получатся настоящие весенние каникулы. Школвец сказал, что в честь Дня весны и труда мы будем отдыхать с 1 по 5 мая. После чего с 9 по 12 мая будут выходные в честь Дня Победы.
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Кино
Метод Хита Леджера: как актер работал над своими лучшими ролями
Обновлено в 05:00
Политика
Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Обновлено вчера в 17:05
Политика
ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты
Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Общество
В Амстердаме открылся 5D-порнокинотеатр
Фильмы рассказывают о приключениях молодого человека в злачных заведениях столицы Нидерландов В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр, в котором будут показывать эротические фильмы в формате 3D с дополнительными эффектами: водой, ветром, мыльными пузырями и снегом, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:24
Общество
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Авто
Появились живые фото нового бюджетного Nissan
Очевидно, что новое поколение пошло автомобилю только на пользу. Он стал выглядеть более солидно и презентабельно.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб
В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.
Обновлено в 07:05
Политика
Госдума утвердила дату вступления в силу закона о запрете хостелов
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября этого года – к такому решению пришли депутаты, которые во второй раз одобрили документ в третьем чтении.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Санкт-Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Санкт-Петербурге задержали коллектора, подозреваемого в избиении должника.
Обновлено в 05:56
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
В Кирове суд нашел криминал в iTunes и Play Market
Недавно сотрудники прокуратуры Юрьянского района обнаружили, что приложения онлайн-магазинов iTunes и Play Market содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений».
Обновлено в 03:16
Общество
Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»
Обновлено в 05:14
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Причиной плохого самочувствия телеведущего Андрея Норкина стало переутомление от большой нагрузки.
Обновлено в 07:18
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Футбол
Скончался бывший главный врач футбольного «Динамо» Дмитрий Бабиченко
Бывший главный врач московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Бабиченко умер в среду в возрасте 65 лет, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри
43-летняя танцовщица предалась воспоминаниям о былой славе и рассказала о романтических отношениях с актёром Джимом Керри.
Обновлено в 06:01
Политика
ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине
Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus CNG
Компания АвтоВАЗ представила на Петербургском международном автосалоне двухтопливную версию Lada Largus CNG.
Обновлено в 07:16