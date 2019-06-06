Экономика
Россиянам начнут продавать продукты в кредитPrivet-Rostov.ru 09:53
О предоставлении новой услуги сеть супермаркетов сообщила сегодня, 6 июня. Покупателям будут предоставлять цифровые карты рассрочки с льготным периодом будут оформляется на кассах, для оформления необходим только паспорт.
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с чего всё началось
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).Ведомости03:17
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