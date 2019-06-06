Экономика

Россиянам начнут продавать продукты в кредитPrivet-Rostov.ru 09:53

О предоставлении новой услуги сеть супермаркетов сообщила сегодня, 6 июня. Покупателям будут предоставлять цифровые карты рассрочки с льготным периодом будут оформляется на кассах, для оформления необходим только паспорт.
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с чего всё началось

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).
Ведомости03:17

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Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ru06:08

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Эхо Москвы10:30

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РБК07:55

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РИА Новости10:34

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъ05:34

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомости03:17

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ru03:18
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:25, Ашберн
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