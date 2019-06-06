Экономика

Россиянам начнут продавать еду в кредитГлавный региональный 10:20

Цифровая карта позволит её владельцам покупать продукты в кредит «с льготным периодом». При этом для одобрения кредитного лимита, клиенты должны будут предоставить паспортные данные. Уточняется, что оформить такую карту можно будет во всех магазинах торговой сети.
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«Перекрёсток» начнёт продажи продуктов в рассрочку

RT на русском12:03

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ru06:08

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Эхо Москвы10:30

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

РИА Новости10:34

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъ05:34

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомости03:17

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ru03:18
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Наука

Человек потребляет до 70 тысяч частиц микропластика ежегодно

Обновлено вчера в 10:36
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Экономика

РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома

«Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено вчера в 12:35
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Политика

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

О состоянии Бари Алибасова рассказала его личный врач

Чтобы не было никаких недомолвок, личный врач Алибасова Марият Мухина заявила, что он попал в реанимацию из-за того, что «случайно перепутал яд с чаем».
Обновлено в 13:52
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Российские истребители за неделю четырежды поднимались на перехват у границ РФ

Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
Обновлено в 17:39
Общество

«Закон Яровой» пошел по судам

Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.
Обновлено в 18:22
Политика

Пушков сообщил об окончании «изоляции» России

На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.
Обновлено в 18:45
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Происшествия

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Делегация Общественного совета при Минобороны России совершает рабочий визит на Балтийский флот

В первый рабочий день члены Общественного совета проведут встречу с представителями командования Балтийского флота и посетят мотострелковое соединение армейского корпуса флота в Калининграде.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке

Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Политика

Правительство одобрило соглашение о безвизовом режиме с Мальдивами

Правительство одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдив.
Обновлено в 11:23
Технологии

«ИКС Холдинг» создаст инфраструктурные продукты для «МегаФона»

Компании "МегаФон", YADRO (входит в "ИКС Холдинг") и Dell Technologies объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инфраструктурные продукты для цифровой платформы "МегаФона".
Обновлено в 09:27
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Единоборства

Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству

По данным на сайте комитета по лесному хозяйству, у председателя Алибега Гаджиева в заместителях числятся Велибек Ферзуллаев, Абдула Муртазалиев и Ибрагим Ибрагимов.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

Обновлено в 04:58
Энергетика

Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что оснований продлевать соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет.
Обновлено в 15:54
Авто

Российский авторынок ускорил падение

В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:51
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Театры

Юбилей Наталии Касаткиной отметят премьерой нового спектакля

Кульминацией юбилейного сезона станет премьера нового спектакля в постановке Наталии Касаткиной балета "Кракатук" на музыку Эдуарда Артемьева, премьерные постановки которого пройдут на Исторической сцене Большого театра 11 и 12 января 2020 года.
Обновлено вчера в 08:30
Здоровье

В Минздраве призвали освободить российских врачей от «рутины»

Замминистра отметила, что очень важно внедрять в медицинский софт единые клинические рекомендации, которыми мог бы руководствоваться врач непосредственно во время оказания медицинской помощи.
Обновлено в 14:39
Кино

Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов

Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
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