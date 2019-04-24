Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Политика Украина потребовала экстренного заседания Совбеза ООН С точки зрения украинских властей, указ российского президента Владимира Путина об упрощенном принятии в гражданство жителей республик Донбасса противоречит Уставу ООН и резолюции 2202 об одобрении комплекса мер по имплементации Минских соглашений.

Политика Подал в отставку замгенпрокурора Украины Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".

Здоровье В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Политика Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.

Политика Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.

Происшествия На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.

Здоровье Врачи назвали самый полезный для работы мозга продукт Специалисты из Киевского национального торгово-экономического университета рассказали, что самым полезным для работы мозга продуктом является топленое молоко.

Политика Климкин: Путин планирует «взять на понт» указом о паспортах для ДНР и ЛНР Климкин объяснил, что время принятия данного решения объясняется планами президента России Владимира Путина "взять на понт" и повысить ставки при решении вопроса Донбасса при новом президенте Украины.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Происшествия В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.

Общество Экоактивисты блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи Экологические активисты в рамках акций в защиту окружающей среды блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи, передает телеканал Sky News.

Музыка Соседов в пух и прах разнес идею почтить память Началовой минутой молчания Известный критик Сергей Соседов возмутился предложением и разнес эту идею в пух и прах.

Происшествия Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.

Общество Наталья Салеева покидает пост гендиректора ЮУ КЖСИ После назначения последнего по пост губернатора Челябинской области Салеева перешла на работу в ЮУ КЖСИ.

Гаджеты LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.

Кино Предпродажи билетов на «Мстители: Финал» побили рекорд в России Предварительные продажи билетов на блокбастер Marvel «Мстители: Финал» установили рекорд среди всех фильмов, выпускавшихся в прокат в России, и составили более 127 миллионов рублей.

Общество Дресс-код для родителей ввели в школах США В нескольких школах США ввели запрет на появление на территории учебного заведения родителей в неподобающем внешнем виде, пишет The Wall Street Journal.

Хоккей Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.

Происшествия Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями Комментируя причастность сыновей бизнесмена к терактам, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене отметил, что некоторые вовлеченные в организацию взрывов лица имели хорошее образование, происходили из состоятельных семей и не испытывали никаких проблем с финансами.

Политика Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Транспорт В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.

Финансы Банк Японии решил не менять процентную ставку Банк Японии (Центробанк страны) по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, следует из заявления регулятора.