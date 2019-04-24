Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамонВедомости вчера в 18:06
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
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Политика
Украина потребовала экстренного заседания Совбеза ООН
С точки зрения украинских властей, указ российского президента Владимира Путина об упрощенном принятии в гражданство жителей республик Донбасса противоречит Уставу ООН и резолюции 2202 об одобрении комплекса мер по имплементации Минских соглашений.
Обновлено в 01:33
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Обновлено в 02:12
Политика
Подал в отставку замгенпрокурора Украины
Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир
На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
Врачи назвали самый полезный для работы мозга продукт
Специалисты из Киевского национального торгово-экономического университета рассказали, что самым полезным для работы мозга продуктом является топленое молоко.
Обновлено в 01:16
Политика
Климкин: Путин планирует «взять на понт» указом о паспортах для ДНР и ЛНР
Климкин объяснил, что время принятия данного решения объясняется планами президента России Владимира Путина "взять на понт" и повысить ставки при решении вопроса Донбасса при новом президенте Украины.
Обновлено в 02:17
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира
В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
Обновлено в 02:25
Общество
Экоактивисты блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи
Экологические активисты в рамках акций в защиту окружающей среды блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 03:16
Музыка
Соседов в пух и прах разнес идею почтить память Началовой минутой молчания
Известный критик Сергей Соседов возмутился предложением и разнес эту идею в пух и прах.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Наталья Салеева покидает пост гендиректора ЮУ КЖСИ
После назначения последнего по пост губернатора Челябинской области Салеева перешла на работу в ЮУ КЖСИ.
Обновлено в 01:56
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
Обновлено в 01:02
Кино
Предпродажи билетов на «Мстители: Финал» побили рекорд в России
Предварительные продажи билетов на блокбастер Marvel «Мстители: Финал» установили рекорд среди всех фильмов, выпускавшихся в прокат в России, и составили более 127 миллионов рублей.
Обновлено в 01:43
Общество
Дресс-код для родителей ввели в школах США
В нескольких школах США ввели запрет на появление на территории учебного заведения родителей в неподобающем внешнем виде, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:32
Хоккей
Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями
Комментируя причастность сыновей бизнесмена к терактам, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене отметил, что некоторые вовлеченные в организацию взрывов лица имели хорошее образование, происходили из состоятельных семей и не испытывали никаких проблем с финансами.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Обновлено в 02:49
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Финансы
Банк Японии решил не менять процентную ставку
Банк Японии (Центробанк страны) по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, следует из заявления регулятора.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49